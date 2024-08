Carmen Barbieri recibió en Mañanísima a Ian, el joven que participó en Los 8 Escalones al que prometió ayudarlo con su dentadura, y contaron en vivo cómo fue la charla con el dentista con la conductora presente.

“Tu sueño era tener una buena dentadura para estar presentable. Yo fui con él el primer día al dentista como le prometí, cuando entra se agarró el pecho y le dijo ‘no es por droga doctor’”, relató la actriz.

Entonces, Carmen confesó: “Este chico siempre me sorprende, me dio piel de gallo, otra vez casi me pongo a llorar, él aclaró eso porque lo primero que pierde por lo general un adicto a la cocaína son los dientes”.

Ian de Los 8 Escalones en Mañanísima.

“Gracias a Dios, ni un cigarillo probé en mi vida”, agregó el joven que se ganó el 0 km en el programa de Guido Kaczka, quien contó cómo perdió sus dientes: “Me dieron un codazo en un partido de fútbol, me tiró el diente para atrás y me bajó la paleta”.

IAN, EL JOVEN QUE CONMOVIÓ A CARMEN BARBIERI, CONTÓ EL DRAMA QUE ATRAVESÓ ANTES DE GANARSE EL 0 KM EN LOS 8 ESCALONES

Ian, el joven que conmovió a Carmen Barbieri en Los 8 Escalones, contó en su visita al programa matutino de eltrece el drama que atravesó antes de ganarse el 0 km: “Me habían robado mi camioneta viejita”.

“Yo estaba en la casa de mi mamá y se la llevaron, escuché algo, salí y vi como se la llevaban, la usaba para trabajar. Después me llamaron para participar por el auto y apareció mi cambioneta sin ruedas ni batería”, reveló.

