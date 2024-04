Carmen Barbieri cumplió este domingo sus primeros 68 años de vida y lo celebró con todo en Mañanísima, y posteriormente en Socios del espectáculo, donde reconoció los problemas que tiene para socializar, sobre todo después de la pandemia.

Todo comenzó cuando Carmen Barbieri enumeró su cronograma laboral de cada día de la semana y señaló que trabaja “hasta la noche”, lo cual motivó a Rodrigo Lussich a preguntarle si hay “un hombre” en su vida.

Carmen Barbieri (Foto: captura eltrece)

“Y tampoco tengo tiempo para un hombre. No tengo tiempo para una pareja. No tengo tiempo”, reveló la actriz. Nancy Duré quiso saber cuánto tiempo hace que no está con alguien. “Y hace mucho. Qué sé yo, hará... años. Diez, quince años”, respondió ella.

POR QUÉ CARMEN BARBIERI CREE QUE TIENE “FOBIA SOCIAL”

En esa instancia, Mariana Brey preguntó qué pasó con el novio “del campo” que tuvo mucho después, pero la conductora reveló que “no pasó nada, fue una sanata”. “El último fue un noviecito que tuve siete meses. El chico del taxi al que le puse como sobrenombre Trapito, porque me lo levanté en la calle”, recordó.

¿Pero cómo tendría que hacer hoy un hombre que quisiera acercarse a vos?, quiso saber Nancy Duré. “Difícil, porque no tengo tiempo para nada. Estoy preocupada porque no sé si tengo fobia social, porque me cuesta festejar mi cumpleaños, me cuesta ir a lugares”, confesó.

Finalmente, Carmen aceptó que “ama a los hombres” y que “le encanta que le mientan”. “Que digan que soy flaca, joven, hermosa”, señaló la invitada y agregó: “Los hombres me parecen lo más grandes que hay en el mundo… y la mujeres también, claro”.

