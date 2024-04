Luego de las repercusiones que despertó la tensa nota que le hizo Carmen Barbieri a Karina Mazzocco en Mañanísima (el programa que conduce por eltrece), la presentadora reveló que se contactó nuevamente con su colega.

“Hablé con Karina por teléfono. Nos mandamos mensajitos porque yo quería estar segura que no se había quedado mal y me dijo que no se quedó mal. También me dijo, ‘sos Carmen al 100%’. Pero me encantaría saber qué Carmen piensa que soy yo porque ni trabajamos juntas”.

Foto: Captura (eltrece)

“Eugenia, nuestra productora, me dijo ‘¿te molesta que invitemos a Karina Mazzocco? Es gente que está en una lista importante. Y todo el mundo no te viene porque a la mañana temprano es muy difícil, hay que producirse”, agregó.

Y cerró, sincera: “Yo no la quise hacer sentir incomoda. Yo me quedé rara después por ella. Dije ‘a ver si piensa que alguien preparó algo’. No somos amigas, ni hemos trabajado juntas. Entonces, todo lo que hubo fue una ‘raspadita’ y yo no puedo decir, ‘no, ya pasó, está todo bien’. Está todo bien, pero hay cosas que sí me dolieron”.

DANIEL GÓMEZ RINALDI FULMINÓ A KARINA MAZZOCCO TRAS SU CRUCE CON CARMEN BARBIERI

Diás atrás, Carmen Barbieri recibió a Karina Mazzocco en Mañanísima (eltrece) y durante la entrevista incomodó a la invitada con reproches múltiples, referentes a las veces que la tuvo como “plato principal” de A la tarde, y Daniel Gómez Rinaldi se metió en la pelea a favor de la diva.

Tras una entrevista que le hicieron en Implacables, el panelista señaló que “dio mucho que hablar ese encuentro”. “Yo no lo pude ver esa mañana (..) pero igual lo voy a buscar pues me divierte como la como la habrán tratado a Karina pero porque me dijeron algo así como ‘Si vos viste en su momento lo de Pampita con Nicole, esto lo triplica’”, señaló.

Foto: Mañanísima | eltrece

Asimismo, Gómez Rinaldi agregó: “No es feo que en el programa que tiene el mecanismo de endilgarte un familiar, porque te lo te lo acomodan, te lo inventan, pero después dicen ‘¡Pero cómo Roccasalvo no la quiere aceptar, ni siquiera la quiere recibir!’. Te cuestionan todo”.

“Y después onda, Karina, vos la cara de boludita empezás ‘Ay, vos Venturita ¿qué tenés?’ y te hacés la boluda. Así que hacete cargo si hiciste sentir mal a alguien, bancátela que ahora te hicieron pasar mal a vos en el programa de Carmen. (…) ¿Del padre de Carmen qué dijeron?”, cerró Daniel, durísimo.