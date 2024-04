Karina Mazzocco habló con Intrusos sobre la incómoda entrevista que le hizo Carmen Barbieri en Mañanísima este jueves.

“Me invitaron tantas veces que fui, yo tengo que ser totalmente sincera, siento que fue una nota honesta. Carmen fue Carmen Barbieri y yo fui yo”, dijo la conductora.

Luego, agregó: “Fui con todo el amor y pasó lo que pasó, no juguemos a la ingenuidad. Yo acepté la invitación, soy responsable de mis actos, no tengo nada en su contra”.

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco, cara a cara en Mañanísima.

“Es Carmen, ella se tomó personal lo que pasó y me sorprendió que no soltó, está todo fenomenal, yo cumplí, fui y no me arrepiento”, dijo entonces.

“Ustedes la destrozaron a Carmen en su momento, a ella le dolió muchisímo lo que dijeron de su padre”, opinó Pampito y ella contestó: “No, yo no recuerdo haber dicho nada malo de ella”.

CARMEN BARBIERI LE PASÓ FACTURA A KARINA MAZZOCCO POR SUS DICHOS

Carmen Barbieri le pasó factura factura sin filtros a Karina Mazzocco en Mañanísima luego de sus dichos acerca de su vida en su programa, A la Tarde.

“Sabes las veces que le dije que no a Intrusos, que me llamaron para conducirlo, y no lo hice para no estar mal con mis colegas, para no meterme en su vida”, le dijo Carmen.

“Porque yo hablo de mí, trato de hacer otros programas, por eso tantas veces no hice televisión”, agregó y Karina le contestó: “A veces uno necesita reinsertarse en el medio”.

“Yo actúo a esa conductora, y te voy a decir una cosa, a mí no hay nada que me importe menos que la vida de los demas”,sumó Karina y Carmen retrucó: “Yo no, yo me muestro como soy”.