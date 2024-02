Carmen Barbieri comenzó su programa en eltrece súper picante con Miguel del Sel. Al humorista le preguntaron por su romance retro con la conductora de Mañanísima y lo minimizó.

De armas tomar, Barbieri dio detalles sin filtros del explosivo y apasionado vínculo que tuvo con Miguel y lo chicaneó muy picante con su parte íntima.

“A él le costó recordar el romance. Fue todo un verano. Nos veíamos todo el tiempo. Pero él no se acuerdo. Siento que me ningunea”, comenzó diciendo Barbieri, filosa.

“Él venía de Santa Fe. Yo me enteré después de que tenía una novia allá. Éramos muy jóvenes... Él estaba con Midachi y después de ese verano explotaron”, continuó.

“Fue un verano muy caliente y estábamos saliendo. Él no se acuerda, pero estuvimos tres meses. Yo tampoco me acuerdo cómo la tenía”.

Adentrándose en la intimidad de la pareja, Carmen hizo una pícara humorada sobre la parte íntima de Miguel del Sel: “Fue un verano muy caliente y estábamos saliendo. Él no se acuerda, pero estuvimos tres meses. Yo tampoco me acuerdo cómo la tenía”.

Sin contener la risa, Estefi Berardi le retrucó: “Si no te acordás es porque no te impactó”. Y Carmen le contestó: “Sí, me acuerdo de todo”.

CARMEN BARBIERI AFIRMÓ QUE EL ROMANCE CON MIGUEL DEL SEL FUE “MUY SEXUAL”

“En ese momento, él me encantaba. Fue enamoramiento”, agregó la conductora de Mañanísma.

Ante una Barbieri sin filtros, Diego Ramos le preguntó: “¿La relación era muy sexual?”.

Y Carmen asintió: “¡Terrible! No parábamos. Los Micachi vivían en una casa y lo hacíamos todos los días. Fue una época mía.. peligrosa”.