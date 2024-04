El jueves, Carmen Barbieri recibió a Karina Mazzocco en Mañanísima (eltrece) y durante la entrevista incomodó a la invitada con reproches múltiples, referentes a las veces que la tuvo como “plato principal” de A la tarde, y Daniel Gómez Rinaldi se metió en la pelea a favor de la diva.

Tras una entrevista que le hicieron en Implacables, el panelista señaló que “dio mucho que hablar ese encuentro”. “Yo no lo pude ver esa mañana (..) pero igual lo voy a buscar pues me divierte como la como la habrán tratado a Karina pero porque me dijeron algo así como ‘Si vos viste en su momento lo de Pampita con Nicole, esto lo triplica’”, señaló.

Asimos, Gómez Rinaldi agregó: “No es feo que en el programa que tiene el mecanismo de endilgarte un familiar, porque te lo te lo acomodan, te lo inventan, pero después dicen ‘¡Pero cómo Roccasalvo no la quiere aceptar, ni siquiera la quiere recibir!’. Te cuestionan todo”.

“Y después onda, Karina, vos la cara de boludita empezás ‘Ay, vos Venturita ¿qué tenés?’ y te hacés la boluda. Así que hacete cargo si hiciste sentir mal a alguien, bancátela que ahora te hicieron pasar mal a vos en el programa de Carmen. (…) ¿Del padre de Carmen qué dijeron?”, cerró Daniel, durísimo.

Si la entrevista que Carmen Barbieri le hizo a Karina Mazzocco estaba pensada para limar asperezas, es evidente que el objetivo estuvo lejos de lograrse por completo, ya que la tensión entre ellas desbordó el estudio y sorprendió a los presentes.

“Nunca estuvimos peleadas”, expresó la conductora de Mañanísima. “¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!”, replicó la conductora de A la Tarde en medio de los estudios de eltrece.

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco, cara a cara en Mañanísima.

“Peleada no estaba. Estaba muy dolida, enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba”, aclaró Barbieri para completo desconcierto de Mazzocco, quien enfatizó: “Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo”.

Ahí, la exmodelo blanqueó: “Te voy a decir algo. A ver, y cerramos con esto. Pero voy a decir algo lindo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás”. “Soy bravísima yo. Yo bajo una persiana y me cuesta levantar”, admitió.

