Transparente y pasional como pocas, Carmen Barbieri se largó a llorar en vivo apenas vio y escuchó a Federico Bal saludarla por su cumpleaños número 69, que coincidió con el medio siglo de vigencia en el medio.

“Quería estar de alguna forma, en este momento seguramente estoy de viaje, estoy en un avión, por eso no estoy en vivo saliendo con ustedes, pero sabés lo mucho que te amo”, saludó el conductor de Resto del Mundo con un video desde Vancouver, Canadá.

“No solo cumplís años, sino que cumplís 50 años de carrera. Quién pudiera tener ese pasar, ese trabajo, ese reconocimiento de los colegas, esa alegría que todos te quieren, que todo el público siempre te elige”, continuó mientras la conductora de Mañanísima se secaba las lágrimas.

Carmen Barbieri y Federico Bal.

“Te amo mamá, sos lo más lindo que tengo y lo más importante de mi vida. Que seas muy feliz y ahí creo que tenés un regalo que te dejé, con unas palabras un poco más cálidas y me pude explayar un poco mejor en esa cartita”, cerró Fede ante una Carmen emocionada.

LA CARTA DE FEDE BAL QUE HIZO QUEBRAR EN LLANTO A CARMEN BARBIERI

“Somos de hablarnos y decirnos todo. Muchas veces nos hemos peleado, y hasta nos hemos ofendido por algunos días. o tal vez por algunas semanas. Somos dos intensos sin remedio, Y en esa intensidad llena de verdad sabés que te amo más que a nada en este mundo”, arrancó la carta de Fede para Carmen.

“Realmente no sé qué me pone más feliz y orgulloso. Si tus 69 flamantes años de vida o si tus 50 años de carrera en esta profesión hermosa, apasionante, pero a la vez tan difícil”.

Carmen Barbieri y Federico Bal.

“Medio siglo arriba de un escenario y adelante de una cámara, guau. Pero ¿sabés qué? Más que con los 69 años de edad o con los 50 años de profesión, yo me quedo con los 35 años que tenés de ser mi mamá”.

“Más que con los 69 años de edad o con los 50 años de profesión, yo me quedo con los 35 años que tenés de ser mi mamá”.

“Porque nada se compara con tenerte y saberte siempre cerca. Siempre atenta. Siempre mega, ultra, súper ayudándome y cuidándome. Sos la mejor madre y por supuesto la más exagerada de todas. Pero a mí me encanta porque no me imagino un amor más grande que el tuyo”.

“Feliz cumple, vieja de mi vida. Te adoro, aunque como hombre adulto a veces me da pudor decírtelo. Desde siempre y para siempre, Fede”, concluyó.

Al final, Carmen Barbieri se hizo cargo de ser “madraza” y “pesada” tras escuchar las cálidas palabras de Federico Bal en boca de Estefanía Berardi.