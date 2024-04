Fede Bal y su novia, Flor Díaz, armaron las valijas y aterrizaron en las paradisíacas playas de Tulum, en México, para vivenciar unas apasionadas vacaciones. Por primera vez, subieron románticas y cómplices fotos juntos en Instagram.

“Estos días del bien en el paraíso... Amor, playita, sol y esa energía única que la encontrás solo en Tulum”, expresaron, mediante un posteo en colaboración, al pie de las imágenes que los muestran abrazados y a los besos a orillas del mar, durante una jornada playera.

En las imágenes, se los puede ver mimándose, desayunando en la playa, luciendo sensuales trajes de baño y posando el uno para el otro. Después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, signada por las infidelidades de él que se hicieron públicas, el hijo de Carmen Barbieri se mostró muy a gusto con su nueva novia, que vive en México y con quien mantiene una relación a distancia.

FEDE BAL HABLÓ DE SU NOVIAZGO A DISTANCIA CON FLOR DÍAZ

Luego de que Fede Bal blanqueara que comenzó una nueva historia de amor con Flor Díaz, el actor contó cómo vive su relación a distancia y despejó cualquier duda sobre si tienen una relación abierta.

“Ahora estoy en pareja con Flor Díaz. Ella vive lejos, es una relación a distancia porque ella vive en México. La gente me pregunta cómo hago con este noviazgo, pero la verdad es que el amor me sale naturalmente”, se sinceró Fede en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Fotos: Captura (eltrece) e Instagram

“Estamos viviendo una relación supercerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente”.

“Ella vive allá por mucho de lo que nos pasa a los argentinos, busca una vida mejor. No hay nada que quiera más que pueda vivir acá y ganar lo que merece y pueda tener su trabajo como bailarina, con sus clases; pero muchas veces, es bastante imposible. Es la mejor bailarina que vi en mi vida”, agregó.

Y cerró, muy enamorado: “En este momento está en Francia y la admiro mucho. Al principio, me parecía que iba a ser difícil una relación a distancia y hoy es como lo más fácil del mundo. Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación supercerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre porque estoy muy feliz con ella”.