El noviazgo de Fede Bal y Flor Díaz dio un paso trascendental el fin de semana, luego de que la bailarina y el protagonista de Kinky Boots compartieran la primera entrevista como pareja.

“Me gustaría estar con ella toda la vida, y donde elija estar voy a intentar hacer lo posible para acompañarla, como ella hace ahora conmigo acá (en Mar del Plata). La vida es muy linda con ella”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri ante Socios del Espectáculo.

Entonces, Fede justificó su entusiasmo con la artista que vive en México: “Es nuestra primera nota, así que es todo un poco extraño”.

En ese momento, Flor reveló las claves de su romance: “No soy celosa. Cero problemas. Fede tampoco. Somos muy libres los dos y nos respetamos también con esa libertad”.

Flor Díaz y Fede Bal.

“Nos sentimos muy bien el uno con el otro, no tenemos que dar explicaciones de nada”, acotó Fede.

Al final, Fede Bal reflexionó sobre el vínculo que forjó con Flor Díaz en contraste con sus relaciones pasadas: “Ella me da una libertad que creo que ninguna mujer me dio. Cuanta más libertad das, uno más quiere quedarse al lado. Ella es bastante inteligente, y no es que lo hace por algo, sino porque es así. Eso es lo más lindo, que sea todo orgánico y natural”.

POR QUÉ FEDERICO BAL SE ENAMORÓ DE FLORENCIA DÍAZ

“Es la más linda del mundo. Baila y tiene un talento anormal. Soy un fan de ella y todo lo que hace. Lo que más me gusta es todo lo que genera”, halagó Fede Bal a Flor Díaz.

“Me hace ser una persona increíble que no sabía que estaba dentro mío. Todo lo que pasa con ella es muy de peli, nuestra vida es un poco una película”, continuó.

Flor Díaz y Fede Bal.

Al final, Fede Bal explicó por qué Santiago Bal, su papá, aprobaría a su Flor Díaz: “Le encantaría Flor para mi porque tiene un universo y una carrera increíble. Mi viejo se ocupaba mucho de ver eso, y si hubiera visto lo que hace es una locura. La hubiera querido mucho, también por lo bien que me hace a mí”.