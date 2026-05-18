Julio Bocca sorprendió al elenco de Billy Elliot, el musical durante uno de los ensayos en el Teatro Ópera, a tan solo nueve días del esperado estreno en Buenos Aires.

Luego de un año de intenso entrenamiento en la Fundación Julio Bocca, los niños que interpretarán a Billy Elliot recibieron la emotiva visita del reconocido maestro.

Bocca observó atentamente cada escena y destacó el enorme crecimiento artístico y técnico alcanzado por los jóvenes talentos que protagonizarán esta ambiciosa producción.

Julio Bocca con el elenco de Billy Elliot

El fenómeno mundial Billy Elliot, el musical llega finalmente a la Argentina con una puesta de gran nivel internacional. Basada en la icónica historia que conquistó al público de todo el mundo, la obra se presentará en el Teatro Ópera, ubicado en Avenida Corrientes 860, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Reparto de Billy Elliot

El elenco está integrado por Graciela Pal, Osvaldo Laport, Sacha Bercovich, Alfredo Castellani, Alejandra Perlusky, Deborah Turza e Iñaki Agustín. Además, contará con la participación especial de Elliott Hanna, protagonista original de Billy Elliot en el West End de Londres.

Las entradas para Billy Elliot, el musical ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.