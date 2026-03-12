El fenómeno mundial Billy Elliot, el musical desembarca en Buenos Aires. La producción se presentará en el Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA) y se dio a conocer el elenco que llevará adelante esta esperada adaptación teatral basada en la icónica historia que conquistó al público de todo el mundo. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.









De qué trata la película Billy Elliot

Estrenada en el año 2000, la película Billy Elliot está ambientada en un pueblo minero del norte de Inglaterra. Narra la vida de un niño que descubre que su verdadero talento no está en el boxeo ni en el destino que su entorno parecía marcarle, sino en la danza.

Con humor, sensibilidad y una mirada profundamente humana, la historia abrió una conversación global sobre lo que sucede cuando un talento aparece en un lugar donde nadie lo esperaba. La película invitó a millones de espectadores a verse reflejados en ese conflicto íntimo: las vidas que parecen “ya asignadas” por el origen, la tradición o las expectativas familiares.

Desde esa premisa simple pero poderosa, Billy se convirtió en un símbolo universal de los sueños que luchan por abrirse camino, incluso cuando el contexto parece decir lo contrario.

Así es Billy Elliot, el Musical

Billy Elliot, el musical Por: MELINA ERCOLI

Billy Elliot, el musical Por: MELINA ERCOLI

Billy Elliot, el musical Por: MELINA ERCOLI

Décadas después de su estreno, Billy Elliot continúa conectando con públicos de todas las edades. La obra aborda temas universales como la identidad, la pasión frente a la adversidad y el valor de la comunidad, lo que la mantiene vigente y profundamente conmovedora.

El musical invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión y la importancia de que cada persona pueda desarrollar su talento sin temor al juicio social.

En escena, Billy Elliot celebra la valentía de elegir ser uno mismo y recuerda que el arte puede transformar vidas de forma tangible.

Billy Elliot, el musical

Billy Elliot, el musical

Un equipo creativo de primer nivel

La versión argentina cuenta con un equipo creativo de gran prestigio dentro del teatro nacional.

El reconocido director teatral Rubén Szuchmacher está a cargo de la dirección general. Con una extensa trayectoria, dirigió montajes emblemáticos como Hamlet, La señorita Julia, Tío Vania y Medea, y fue distinguido con premios Konex, ACE, Trinidad Guevara y María Guerrero.

La dirección coreográfica está en manos de Gustavo Wons, figura clave del teatro musical argentino. En su carrera dirigió y coreografió grandes producciones como Chicago, Cabaret, Hairspray, Nine, Sweet Charity y A Chorus Line, además de ser ganador de premios ACE y Hugo.

Por su parte, la dirección musical corresponde a Gaby Goldman, referente del género musical que participó en destacadas producciones como Rent, Once, Company, Casi Normales y The Rocky Horror Show.