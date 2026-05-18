Joaquín Correa, más conocido como El Tucu Correa, sorprendió a sus seguidores al anunciar junto a su esposa, Chiara Casiraghi, que están esperando su primer hijo.

La pareja compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales con una tierna imagen que rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de amigos, colegas y fanáticos.

En la postal se los puede ver abrazados y sonrientes, mientras ya se aprecia la pancita de embarazo de Chiara. Junto a la foto, escribieron una breve pero significativa frase: “Noi 3”.

El Tucu Correa y Chiara Casiraghi anunciaron que esperan su primer hijo. Credito: Instagram

QUÉ SIGNIFICA LA FRASE QUE ELIGIERON PARA EL ANUNCIO

La expresión en italiano significa “Nosotros 3” y reflejó la enorme felicidad que atraviesan ambos por la llegada de su primer hijo.

El anuncio enterneció a los seguidores de la pareja, que celebraron este nuevo capítulo en la vida del futbolista argentino y su esposa, quienes suelen mantener un perfil bajo y compartir pocos momentos de su intimidad en redes sociales.

El Tucu Correa y Chiara Casiraghi anunciaron que esperan su primer hijo. Credito: Instagram

Con esta publicación, El Tucu Correa y Chiara Casiraghi oficializaron una de las noticias más importantes de sus vidas y dejaron en claro la emoción con la que esperan convertirse en padres.