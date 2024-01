A pesar de que viven en países distintos, el noviazgo de Fede Bal y Flor Díaz sigue avanzando firme con el correr del tiempo a tal punto que el actor reveló que tiene muchos proyectos personales con su pareja.

“Creo que encontré mi media naranja en ella, realmente, en cómo me sigue, cómo le gusta, cómo me deja también. Es lo mejor que conocí en mi vida esa chica. Lo siento así”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en Poco correctos.

Foto: Captura (eltrece)

Indagado sobre si es la vez que más se enamoró, Fede se sinceró en vivo: “Es muy feo decirlo porque tuve novias que amé mucho, pero estoy en un momento increíble de mi vida, creo que en el mejor momento de mi vida”.

Por otro lado, ante la consulta sobre sus deseos de casarse y agrandar la familia, el actor sorprendió con su respuesta: “Sí, claro que lo pienso, ¿cómo no lo voy a pensar? Ella me da ganas de todo. Yo no creo en el casamiento, no tenía ganas de tener hijos, y con ella a mí me pasan un montón de cosas y se lo digo. Estamos viviendo un momento de mucho amor y ella me hace sentir una conexión con la familia, la familia como institución, la suya, la mía; y me hace volver a ese lugar que tal vez un poco lo perdí, no sé, pero ella me hace ser mejor tipo”.

“A veces llega la persona. También tengo 34 años, ya me divertí bastante y encontrar una persona que te hace sentir en casa, por más que viva en México, es maravilloso. Me pasan cosas muy lindas, estoy esperando que venga mañana”, continuó.

“Tenemos todo el tiempo proyectos, viajes este año, y creo que se viene un año hermoso para vivir con ella en pareja”.

Asimismo, Federico dio a conocer qué encontró en Flor que la diferencia de otras novias: “Creo que es una combinación de cosas que me hacen mejor persona y me hace sentir como siempre busqué, una sensación de libertad, pero con mucha responsabilidad afectiva y fidelidad, no estamos hablando de una pareja abierta ni nada. Ella vive en otro lugar y yo acá, y de golpe viene y me demuestra lo mucho que pone en este vínculo y me tiene donde quiere”.

Fede Bal y Flor Díaz

Y cerró, muy feliz de su presente sentimental: “Tenemos todo el tiempo proyectos, viajes este año, y creo que se viene un año hermoso para vivir con ella en pareja y ver dónde encontrarnos. Nuestras carreras están en un momento muy lindo, yo la admiro mucho y estoy muy orgulloso de la persona que me elige como novio”.

FEDE BAL HABLÓ DE SU NOVIAZGO A DISTANCIA CON FLOR DÍAZ

Luego de que Fede Bal blanqueara que comenzó una nueva historia de amor con Flor Díaz, el actor contó cómo vive su relación a distancia y despejó cualquier duda sobre si tienen una relación abierta.

“Ahora estoy en pareja con Flor Díaz. Ella vive lejos, es una relación a distancia porque ella vive en México. La gente me pregunta cómo hago con este noviazgo, pero la verdad es que el amor me sale naturalmente”, se sinceró Fede en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

“Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente”.

“Ella vive allá por mucho de lo que nos pasa a los argentinos, busca una vida mejor. No hay nada que quiera más que pueda vivir acá y ganar lo que merece y pueda tener su trabajo como bailarina, con sus clases; pero muchas veces, es bastante imposible. Es la mejor bailarina que vi en mi vida”, agregó.

Flor Díaz

Y cerró, muy enamorado: “En este momento está en Francia y la admiro mucho. Al principio, me parecía que iba a ser difícil una relación a distancia y hoy es como lo más fácil del mundo. Mucha gente dice ‘tienen una relación abierta’ y no es así. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre porque estoy muy feliz con ella”.