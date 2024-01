Tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal volvió a apostar al amor de la mano de una bailarina llamada Flor Díaz, que es argentina y vive en México. Carmen Barbieri pudo conocer a la nueva pareja del actor, la llenó de elogios y tuvo sus reparos con el actor.

“Es muy cálida. Me llamó después, me dijo ‘qué lindo que viniste’, ‘qué contenta estoy’. Yo no iba a ir. Todos decían que yo no la quería conocer, pero yo no lo quería quitar tiempo a ellos y meterme ahí por un día y medio que se van a ver”, relató la conductora en Mañanísima.

“Fue como una sorpresa para mí porque estaba toda la familia”, detalló, sobre la cena que compartió con la familia de la bailarina, mientras detallaba que ella preparó los postres y los padres de Florencia, las ensaladas.

Foto: Captura de TV

CARMEN BARBIERI CONOCIÓ A LA NUEVA NOVIA DE FEDE BAL Y LE TIRÓ UN “PALITO” A SU HIJO

“Es encantadora y él está bien, tranquilo”, destacó la animadora a Florencia, mientras se mostraba cautelosa.

“Empieza una relación y espero que dure. Que nadie salga lastimado. Él ha cambiado bastante”, señaló, sugerente en alusión a las infidelidades del pasado del actor.

“La vida es así. Pasa una relación y si no va una relación, no va”, concluyó.