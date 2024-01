Se volvió un clásico de los ciclos con panelistas que, en el afán de dar sus opiniones, surgen los roces y estallan los conflictos en pleno aire entre compañeros y conductores. Así le pasa a Georgina Barbarossa y también pasó con Ricardo Canaletti en Mañanísima.

Caneletti: “¡Es un lío esto!”

El periodista expresó su molestia cuando intentaba hablar sobre la estelaridad de Fátima Florez.

“¡No me escuchan! Ustedes no me escuchan porque hablan todos juntos”, lanzó, mientras las voces de Estefi Berardi, Diego Ramos, Lucas Bertero y Majo Martin se encimaban.

Foto: Captura de TV

EL ENOJO DE RICARDO CANALETTI EN MAÑANÍSIMA: “NO ME ESCUCHAN”

“Es un lío esto”, completó, haciendo que Carmen Barbieri intervenga.

“Bueno, bueno”, medió, mientras tocaba una campanilla para intentar calmar las aguas.