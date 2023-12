Carmen Barbieri sacó al aire a Esteban Trebucq en Mañanísima para que hable del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que anunció esta semana Javier Milei.

El periodista dio su opinión, Ricardo Canaletti no compartió su pensamiento, intentó dar el suyo, pero el cruce de picantísimas chicanas hizo que el especialista en policiales se saque en vivo y se fuera furioso del programa.

ESCANDALOSO CRUCE ENTRE RICARDO CANALETTI Y ESTEBAN TREBUCQ

Esteban Trebucq: Vivimos en emergencia económica. ¿La mayoría de la sociedad está de acuerdo con esto? ¿Sí o no? No lo fui a encuestar, pero hace menos de un mes se proclamó en las urnas... Casi el 56% de los argentinos votaron por reformas de este tipo. Milei es más liberal que los liberales. El tema es la forma. Bueno, es una herramienta que impone la Constitución. De las 30 medidas estructurales (del DNU), ¿cuántas pueden generar rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad? Entiendo que casi ninguna…

Ricardo Canaletti: -Esteban, escuchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución. Este DNU no cumpliría.

Esteban: -Si vos no sabés del tema, preguntémoselo a los jueces.

Ricardo: -Me estás un poquito menospreciando, porque soy periodista y estoy dando mi opinión.

Esteban: -Vos dijiste “yo no sé”. Entonces, perfecto, preguntémosle a los jueces.

Ricardo: -No me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. ¡Está claro! Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro.

Esteban: -No sabía que eras abogado constitucionalista.

Ricardo: -No se trata de eso, hermano. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida.

Esteban: -Para que quede claro, los abogados constitucionalistas entienden que (el DNU) no es constitucional.

Ricardo: -Entonces para qué me dijiste toda esta sarta de tonterías que me dijiste antes... No se impone por la fuerza.

Esteban: -¿Me explicás como es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor?

Ricardo: -¿Vos querés que yo te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste?

Carmen Barbieri: -No se enojen.

Ricardo: -Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien.

Esteban: -¿Cómo es el tratamiento? Primero te digo que es bicameral, no unilateral.

Ricardo: -¿Qué? ¿Vos no lo conocés? Pero vos sos periodista, explicáselo vos a la gente.

Esteban: -Claramente que lo conozco.

Ricardo: -Entonces para qué me preguntás a mí.

Esteban: -Si ni sabés cómo es...

Ricardo: -Andate ahí, ahí... Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!