Tras el mensaje que le dirigió a país el Presidente Javier Milei, un gran sector de la población comenzó a manifestar dudas acerca de la desregulación de la economía que propuso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y que generará una estanflación durante el verano, con el consiguiente aumento de precios.

En este sentido, Damián Di Pace habló en Poco correctos y explicó que “no va haber más regulación de precios” por parte del Estado, lo que generará más competencia, pero al mismo tiempo un aumento en el inicio para adecuarse a la actualización del valor del dólar.

“El problema a resolver es la inflación y los ingresos de los argentinos. El ingreso de los argentinos está muy caído porque nuestra moneda está destruida porque el trabajo, en términos reales, y la economía no crecieron”, señaló Di Pace.

“Había muchos precios regulados, y con el DNU, esos precios van a tender a subir, al igual que los servicios”, agregó el economista. “Los precios estaban congelados y regulados. Había una administración sobre el momento en que se iban a dar las subas, pero al desregular el mercado, podés generar un mercado de competencia en la salud”, explicó Di Pace.

En este sentido, Damián señaló que seguirá habiendo inflación “si los argentinos quieren seguir sacándose los pesos de encima porque no los quieren o porque después del DNU, por decisión del Gobierno, los precios van a comenzar a subir y van a impactar en la variación de la economía”.

“Los últimos Gobiernos estaban superados por su nivel de gastos, por lo que imprimieron dinero. El primero que especuló fue el Gobierno que, al no cerrarle las cuentas, les dio a los argentinos más y más pesos. En algunos casos hoy hay productos sin reposición y en otros no hay importación”, señaló, en referencia a si conviene o no stockearse de productos en las próximas semanas ante una inminente suba de precios.

