Con el recuerdo marcado a fuego en su corazón a casi seis meses de la muerte de su hijo Lautaro Coronel, el popular cantante de Cumbia 420 conocido como El Noba, Vanesa Aranda abrió su corazón en una profunda nota.

“Mi hijo me decía ‘mamá, si yo muero arriba de una moto, vos tenés que estar feliz porque yo morí feliz’. Me lo dijo una sola vez y se lo digo a todo el mundo, yo creo que él me preparaba”, fue la contundente frase que lanzó la mamá del músico, que falleció a los 25 años el pasado 3 de junio (después de estar internado 10 días en el Hospital El Cruce) tras chocar con su moto en la localidad de Florencio Varela.

“Siempre admití que a mi hijo le gustaba la velocidad y la adrenalina, y siempre le gustaron las motos. Él usaba casco. Ese día, qué le pasó que salió sin casco, no lo voy a saber nunca hasta el día que nos volvamos a encontrar”, agregó la invitada de Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Y cerró, a flor de piel: “Si hubiera querido, le habría echado la culpa al hombre que tuvo el accidente (que chocó contra El Noba), quien nunca se comunicó conmigo, nunca pidió disculpas, ni vino a hablar conmigo. Absolutamente nadie. Sin embargo, yo no hice nada porque estaba enfocada en que mi hijo se mejore”.

FLOR DE LA VE, A FLOR DE PIEL, POR LA MUERTE DE EL NOBA

En medio del dolor por la muerte de Lautaro Coronel (25), el popular cantante de Cumbia 420 conocido como El Noba, Flor de la Ve no pudo evitar quebrarse en Intrusos luego de ver un video de Vanesa Aranda -que había grabado horas antes del triste desenlace- donde había volcado su enojo con los medios por dar por confirmada el fallecimiento de su hijo antes de tiempo.

“Este era un video que había compartido la madre de El Noba tres horas antes de la triste noticia. Quizás, es difícil para una madre. Me pongo en su lugar y me imagino cuando dice ‘no me importan los partes ni lo que digan’”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América.

“Una madre va a buscar esa ilusión, ese milagro de la persona que uno crea, de esa fe que uno tenga adentro. Entonces, me pongo en ese lugar de decir ‘hasta que yo no lo comunique’ que son sus padres, los que le dieron la vida”.

“Así que comprendemos a esta mamá, este dolor que están viviendo en este momento todos sus familiares, seguidores y todas las personas que quieren y admiraban a El Noba, un chico de 25 años con una vida por delante, con un futuro hermoso después de haber pasado muchísimas adversidades”, continuó.

Y cerró, a flor de piel: “La vida estaba siendo un poco más buena, agradable, un poco más amorosa, y tuvo este triste final”.