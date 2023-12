Luego de que se conocieran las nuevas medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, Estefi Berardi leyó varios mensajes que los famosos compartieron en las redes y dio que hablar al hacer un particular pedido en vivo.

“El otro que también se expresó en las redes es Jorge Rial, otro picante también. Puso lo siguiente: ‘ojo que bajaron los ministerios a título nominativo. No en sueldos, porque hay secretarías que cobran con rango ministerial. El de Karina Milei y el de Adorni, el vocero presidencial. La plata de la casta no se toca’”, arrancó leyendo Estefi en Poco correctos.

“Dice ‘el costo no lo paga la casta, eras vos, eras yo, eran todos. Menos ellos’. Y el de arriba dice ‘ahora se entiende lo de la ampliación de la ayuda social. Con estas medidas, parte de la clase media caerá en la pobreza y necesitará de los planes para sobrevivir. Pero la casta no se toca’”, continuó Berardi.

Fue allí que la panelista sorprendió con su comentario: “Y me subo a ese tuit de Rial, pienso igual, yo quiero la Tarjeta Alimentar porque me mato laburando y cómo es eso, me gustaría saber”, lanzó.

“Y, no te la van a dar Estefi”, atinó a responder el Pollo Álvarez. Y Belén Ludueña, cerró, firme: “Porque no calificas para la Tarjeta Alimentar, porque tenés que estar en situación de vulnerabilidad y vos trabajás y tenés ingresos”.

LA REACCIÓN EN VIVO DE ESTEFI BERARDI CUANDO LE PREGUNTARON POR LA NUEVA NOVIA DE FEDE BAL

Luego de que Fede Bal blanqueara que comenzó una nueva historia de amor con Flor Díaz, Estefi Berardi fue contundente con su reacción cuando le preguntaron qué opina de la bailarina.

“¿Vieron lo que es? ¡Y lo que baila! Es una bomba. Era una de las mejores del Bailando, lo que pasa es que después se fue. Ahora, creo que está afuera”, comenzó diciendo la panelista de Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Yo la seguía en las redes por sus videos bailando, le he comentado un montón de veces. Me parece muy diosa y me encanta”, agregó, pícara, después de que tiempo atrás se rumoreara que tuvo un affaire con el hijo de Carmen Barbieri.

“Lo importante es que sea buena persona también, ¿no? No la conozco íntimamente, pero me encanta”, cerró Estefi, sin escatimar en halagos para la exnovia de Martín Salwe y actual pareja de Federico.