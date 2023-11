El viernes los integrantes de La jaula de la moda visitaron Poco correctos, donde se cruzaron con Estefi Berardi, lo que llevó a Horacio Cabak a asegurar que “estuvo un poco incorrecto el programa” debido a la lista de reclamos de la panelista.

“Es raro porque en general, cuando venís al programa no te cuestionamos. Venís, charlamos de las cosas buenas, no te incomodamos”, ironizó Cabak en La jaula (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine). “Para mí fue una emboscada, viniendo de quién viene y amiga de quien es”, dijo Fabián Medina Flores mientras se veía una grabación del programa de eltrece que salió al aire el viernes.

En la grabación, se puede ver cómo Estefi mira con recelo a los invitados, hasta que confiesa: “Estoy a la defensiva por las dudas porque son bravos ustedes”. “Estefi venía acumulando tickets de ‘tal día me dijo esto, tal día esto otro’”, enumeró Cabak en La jaula.

QUÉ PASÓ ENTRE ESTEFI BERARDI Y LOS INTEGRANTES DE LA JAULA DE LA MODA EN POCO CORRECTOS

En la segunda grabación que mostraron en La jaula de la moda, Estefi reconoció que se vestía mal hasta que cayó en manos de Claudio Cosano y entonces Cabak aprovechó para meter un bocadillo que no le gustó nada a la panelista: “No es La jaula versus Estefi, es Estefi versus la moda”.

“Yo siento que les gusta lo formal y todo lo que es el color flúo me lo han criticado siempre, pero ahora estoy nominado como panelista mejor vestida”, les espetó en la cara a los invitados. “¡Qué amplio que es el jurado ahora que le abrió la posibilidad a todo!”, ironizó Medina Flores.

“No, porque somos solo cinco. Te re cabió”, le respondió Estefi y encendió una “Uhhh” generalizado. “Yo no soy una loca, puedo sentarme a charlar de todo. Cómo será que tengo humor que no me lo tomo personal y en los pasillos saludo a la gente, no como vos que no saludás”, le dijo la panelista a Cabak, y generó otras exclamaciones.

“Milei, Massa, ¡Esto es un debate, tibios!”, explotó Cabak tras el final de la grabación. “Hoy en maquillaje ofrecí 50 dólares para que me digan ‘A mí sí me saluda ella’ y no se los llevó nadie, imagínate si ofrezco 100 por ‘A mí me cae bien’. ¡Me quedaba con los 150!”, cerró Medina Flores.

