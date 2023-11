Lucas Bertero y Estefi Berardi se cruzaron en pleno vivo de Mañanísima, en medio de un debate por las quejas de los famosos al Martín Fierro Latino.

“Para un evento es mejor estar fresquito que pasar calor”, dijo el periodista luego de que la panelista contara que en el evento se congeló del frío de los aires.

“Vos no estabas así que no sabs lo que fue. Ustedes no pueden opinar porque no estaban ahí chicos y el aire te lastimaba”, reiteró Estefi sin filtros.

Estefi Berardi en Mañanísima.

“Fui a fiestas súper importantes”, retrucó Lucas y Berardi lanzó: “A nadie le importa”. Fue entonces cuando Bertero se hartó y le contestó a su compañera.

QUÉ LE DIJO LUCAS BERTERO A ESTEFI BERARDI EN MAÑANÍSIMA

Lucas Bertero disparó picante contra Estefi Berardi en Mañanísima: “Que a vos no te importe no significa que a nadie le importe, a mí me calla solamente la conductora”.

Lucas Bertero en Mañanísima.

“Cuando te calla la conductora tampoco te gusta y no lo digo por ella”, comentó Diego Ramos señalando a Carmen y dejando en claro que se refería a la polémica con Flor de la Ve.

Diego Ramos en Mañanísima.

“Cuando me calla la conductora con violencia, por supuesto que yo no lo dejo”, sentenció Lucas en el programa matutino de eltrece y Estefi cerró: “Nada te viene bien”.