Después de que Flor de la Ve se negó a hablar de las acusaciones de Lucas Bertero, quien la señaló como responsable de echarla de Intrusos, el periodista no se quedó callado en Mañanísima y recordó el mal momento que atravesó tras quedarse afuera del programa de América.

“Yo también pasé cosas duras, pero eso no le da derecho a maltratar a un compañero”, empezó diciendo. “Esto pas en mayo de 2022. Yo la pasé muy mal, Carmen”, aseguró.

“Cuando digo ‘muy mal’ es que estuve 3 meses sin trabajo, deprimido, teniendo que volver a una terapia y un psiquiatra que no podía pagar, entonces mi familia, mis hermanos y mis amigos me lo pagaron porque es carísimo”, contó.

“Empezaron a pasar los meses y el trabajo no venía. Más allá de lo que hay detrás de un ‘sacámelo’, hay una familia”, señaló.

“Yo tengo un hijo del que me hago cargo. Se metió en el trabajo de alguien sin motivo. Profesionalmente no tenía nada para decir, la producción estaba feliz. No tenía nada decir”, puntualizó.

“Estoy medicado porque recién me estoy poniendo de pie. Yo estuve depresivo con las persianas cerradas porque me quedé sin trabajo”, recordó en el ciclo de Carmen Barbieri.