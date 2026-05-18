Luisana Lopilato celebró su cumpleaños y conmovió con su profundo balance que compartió en redes. “Hoy cumplo 39 y me cuesta creer que ya empiezo a despedirme de mis 30. Y aunque todavía me queda un año, siento que algo se mueve adentro. Porque esta década me encontró siendo muchas versiones de mí”, comenzó relatando la artista en su cuenta de Instagram.

En el mismo posteo, la esposa de Michael Bublé remarcó el aprendizaje que le dejaron los últimos años junto a su familia: “Me vio crecer, equivocarme, volver a empezar, tener miedo, reír hasta llorar y llorar hasta volver a encontrarme”.

Para cerrar, la modelo se refugió en su fe y reveló su mayor deseo para la etapa que comienza: “Hoy miro para atrás y me emociono. Porque la vida no fue perfecta, pero fue profundamente mía. Y porque aún en los momentos más difíciles, Dios nunca soltó mi mano. Si algo deseo es seguir viviendo con el corazón abierto, abrazando fuerte a los míos y aprendiendo a disfrutar un poco más el camino y un poco menos el apuro”.

LUISANA LOPILATO: UN VIDEO LLENO DE ESTILO

Para esta ocasión tan especial, Luisana Lopilato se mostró en una secuencia de video luciendo un sofisticado vestido largo de mangas largas en un vibrante color rojo coral, confeccionado en encaje con intrincados motivos florales.

Sin embargo, el toque que verdaderamente capturó la atención de todos fueron los accesorios que eligió. La actriz lució unos largos y elegantes aros colgantes y unos modernos lentes de sol para aportar una enorme dosis de misterio y frescura a su festejo.

LA TORTA QUE ELIGIÓ LUISANA LOPILATO PARA SU CUMPLEAÑOS

Como en todo cumpleaños, el postre principal se llevó gran parte de las miradas. Luisana Lopilato sopló una única vela rosa colocada sobre un delicado e impecable pastel blanco de alta pastelería, decorado de manera súper tentadora en la parte superior con una abundante corona de fresas y frambuesas frescas.