La actriz argentina Luisana Lopilato volvió a mostrar su costado más sincero al hablar de su vida familiar y del rol que ocupa como mamá.

Durante una entrevista en el ciclo digital Nadie dice Nada, la artista confesó entre risas que mantiene reglas muy claras dentro de su hogar y que es especialmente exigente con el orden, la limpieza y el desempeño escolar de sus hijos.

Sin filtros y apelando al humor, la actriz Luisana Lopilato reconoció: “Soy re obsesiva del orden y de la limpieza... pobres mis hijos”. La actriz explicó que intenta transmitir hábitos que considera fundamentales para la vida cotidiana, especialmente la responsabilidad con los espacios compartidos.

Según contó, logró instalar una dinámica familiar que busca fomentar la autonomía desde chicos: cada vez que terminan de jugar, sus hijos deben guardar todo antes de empezar una nueva actividad.

Luisana Lopilato admitió su exigencia con el orden y el estudio: “Pobre de mis hijos” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

LA EXIGENCIA DE LUISANA LOPILATO

La disciplina no se limita únicamente al orden doméstico: “Ya les dije que ahora en vacaciones, aunque sea dos veces por semana, tienen que estudiar o repasar ejercicios”.

La actriz remarcó que su intención no es presionarlos, sino acompañarlos para que se sientan seguros en el colegio y enfrenten las materias con mayor confianza.

En ese sentido, admitió que presta especial atención a matemática, una asignatura que suele presentar mayores dificultades para muchos chicos. Lopilato explicó que busca adelantarse a posibles problemas escolares reforzando contenidos en casa y asegurándose de que comprendan bien cada tema antes de avanzar.