La noche del estreno de La Caja Azul tuvo una protagonista indiscutida: Luisana Lopilato. La actriz celebró un momento clave en su carrera con el lanzamiento del thriller psicológico que no solo protagoniza, sino que también produce, marcando un nuevo paso profesional.

El evento se realizó en el DOT Shopping, donde Lopilato se mostró radiante y acompañada por sus padres, en una noche cargada de emoción y glamour.

Luisana Lopilato estrenó La Caja Azul acompañada por sus padres (Foto: Movilpress).

El look de Luisana Lopilato que se llevó todas las miradas

Para una ocasión tan especial, Luisana eligió un conjunto sastrero negro con brillo sutil, compuesto por blazer y pantalón de corte amplio. El diseño, con pequeños destellos, aportó sofisticación sin perder modernidad.

Luisana Lopilato estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

El outfit se destacó por:

Escote profundo que aportó sensualidad equilibrada

Pantalón wide leg , una de las tendencias más fuertes

Tela con microbrillos , ideal para eventos nocturnos

Stilettos negros, que estilizaron su figura

Completó el look con el cabello suelto en ondas suaves, maquillaje natural y uñas rojas, sumando un toque clásico que contrastó con el traje contemporáneo.

Un paso clave: su debut como productora

La Caja Azul es un thriller psicológico que se estrenará el 17 de abril a través de Amazon Prime Video. La película marca el debut de Lopilato como productora, un rol que la actriz venía explorando desde hace tiempo.

Luisana Lopilato, Gustavo Bassani, Jean Pierre Noher y Pedro Merlo estrenaron La Caja Azul (Foto: Movilpress).

La historia propone una trama intensa y atrapante, consolidando su crecimiento dentro de la industria audiovisual, tanto delante como detrás de cámara.

Una noche rodeada de afectos y famosos

Además del apoyo incondicional de su familia, la actriz estuvo acompañada por varias figuras del espectáculo. Entre los invitados se destacaron Marley, Analía Maiorana y Mariano Peluffo, quienes dijeron presente en la alfombra.

El evento combinó emoción, moda y celebración, en una noche que confirmó a Luisana Lopilato como una de las figuras más versátiles del entretenimiento argentino.

Luisana Lopilato estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Gustavo Bassani estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Jean Pierre Noher estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Pedro Merlo estrenó La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Analía Maiorana en el estreno La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Luisana Lopilato y Gustavo Bassani estrenaron La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Mariano Peluffo en el estreno de La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Marley en el estreno de La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.