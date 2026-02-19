Luisana Lopilato volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un exigente entrenamiento desde el país donde reside junto a su familia. Con disciplina y constancia, la actriz mostró cómo es su rutina intensa que combina fuerza, resistencia y trabajo funcional.

Instalada en Canadá junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, la actriz demuestra que, más allá de sus compromisos laborales y su rol como madre, el ejercicio es una prioridad en su día a día. En el video que compartió se la puede ver realizando una serie de ejercicios de alta intensidad en el gimnasio.

CÓMO ES LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE LUISANA LOPILATO

La rutina de entrenamiento de Luisana Lopilato incluye:

Trabajo con pesas para tren inferior (sentadillas y estocadas).

Ejercicios de fuerza para brazos y hombros.

Movimientos funcionales que combinan coordinación y resistencia.

Trabajo de core para fortalecer abdomen y zona media.

Series dinámicas con poco descanso para mantener el ritmo cardíaco elevado.

Luisana Lopilato mostró su rutina de entrenamiento (Foto: Instagram/@luisanalopilato).

Luisana puesta por un entrenamiento integral que no solo busca resultados estéticos, sino también fuerza y bienestar general. No es la primera vez que comparte parte de su preparación física, a lo largo de los años, dejó en claro que el entrenamiento forma parte de su estilo de vida.

EL DESAYUNO FIT DE LUISANA LOPILATO DESPUÉS DE ENTRENAR

Tras finalizar su rutina de entrenamiento, Luisana Lopilato compartió una historia mostrando cómo repone energías. En la imagen se puede ver un plato abundante de frutas frescas acompañado por tres tostadas con huevo y, fiel a sus raíces argentinas, un mate.

Luisana Lopilato mostró su desayuno fit después de su rutina de entrenamiento (Foto: Instagram/@luisanalopilato).

El desayuno refleja un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y vitaminas, ideal para recuperar el cuerpo después de una sesión intensa de entrenamiento.

LISTA PARA ARRANCAR EL DÍA: LOOK RELAJADO DE LUISANA LOPILATO CON UN TOQUE DE LUJO

En otra historia que subió a su cuenta de Instagram, ya completamente arreglada y lista para salir, Luisana Lopilato se mostró dentro de su auto con un look casual: jean, remera gris y una riñonera de la reconocida firma de lujo Louis Vuitton.

Luisana Lopilato se mostró con su look relajado y un toque de lujo después de su mañana de entrenamiento y desayuno fit (Foto: Instagram/@luisanalopilato).

Con una sonrisa y energía renovada, acompañó la imagen con una frase que resume su actitud: “Ahora sí, se arranca el día”. Entre entrenamiento, alimentación saludable y estilo propio, Luisana demuestra que la organización y la constancia son claves para equilibrar vida familiar, trabajo y bienestar personal.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.