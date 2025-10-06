Luisana Lopilato volvió a enamorar a sus seguidores con una nueva muestra de su vida familiar junto a Michael Bublé y sus hijos.

Luego de brillar en la Semana de la Moda de París, la actriz argentina aprovechó unos días de descanso para disfrutar de la capital francesa en compañía de su esposo y sus cuatro pequeños, dejando un registro fotográfico lleno de ternura y elegancia.

Superada la adrenalina del desfile, la familia se permitió un recorrido relajado por algunos de los lugares más icónicos de París. En su cuenta de Instagram, Luisana compartió una serie de imágenes donde se la ve paseando por la Torre Eiffel, el Puente de las Artes y las orillas del Río Sena.

Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron postales familiares desde París: “Un viaje inolvidable” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

Con un look casual compuesto por jeans, zapatillas y un blazer negro, la actriz mostró su faceta más natural, disfrutando de la ciudad sin perder su estilo característico.

Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron postales familiares desde París: “Un viaje inolvidable” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

LUISANA LOPILATO Y SU FAMILIA EN PARÍS

Las postales familiares incluyeron a Noah, Elías, Vida y Cielo, los cuatro hijos que la pareja protege celosamente de la exposición mediática. Fieles a esa decisión, posaron de espaldas, reforzando la imagen de unidad y discreción que ambos siempre mantuvieron respecto a su vida privada.

Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron postales familiares desde París: “Un viaje inolvidable” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron postales familiares desde París: “Un viaje inolvidable” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

“Algunas fotos de París y todo el amor que hizo este viaje inolvidable”, escribió Lopilato junto a las imágenes, que rápidamente se llenaron de comentarios y corazones.

Michael, por su parte, compartió la publicación con un tierno sticker y un corazón, reafirmando el vínculo inquebrantable que los une desde hace más de 17 años.