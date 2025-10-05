Con 38 años y más de dos décadas en la actuación, Luisana Lopilato atraviesa un momento de madurez artística y personal.

En Madrid, donde participó en el encuentro Iberseries & Platino Industria 2025, la actriz habló de su presente, de los proyectos que acaba de finalizar y de cómo cambió su manera de ver la profesión desde que es madre.

Reconocida por sus papeles en Chiquititas, Rebelde Way y Casados con hijos, Lopilato acaba de terminar dos películas: Blue Box, un thriller canadiense, y Neisis, sobre la vida de Pepita la Pistolera, en la que además fue productora ejecutiva.

Luisana Lopilato con campera de cuero beige, pantalón a juego y botas. (Foto: Instagram/@luisanalopilato)

“Me gustan las historias basadas en hechos reales, me sacan de la zona de confort. Sentía que me estaban llamando siempre para lo mismo y necesitaba un desafío nuevo”, confesó en diálogo con El País, de España.

LUISANA LOPILATO ANALIZÓ SU CARRERA

Al recordar sus inicios, valoró el acompañamiento de su familia y el ambiente cuidado en el que creció dentro de las producciones de Cris Morena. Sin embargo, con la mirada de hoy, reconoce que hay escenas y personajes de su adolescencia que no volvería a interpretar de la misma manera.

“Soy mamá, cambié como mujer y la industria también cambió. Hoy hay cosas que no haría de nuevo”, admitió, destacando los avances en la protección de niños y adolescentes en los sets.

Sobre su faceta como productora, explicó que nació de la necesidad de impulsar proyectos diferentes: “Me cansé de esperar a que me llamen para lo que yo quería hacer. Pensé: ¿por qué no puedo generar yo esos contenidos?”. Ahora busca compaginar actuación y producción, con la intención de abrir caminos a nuevas historias y dar espacio a más voces femeninas en la industria.

Luisana Lopilato y su familia, de vacaciones en un crucero por Alaska | Créditos: Instagram @luisanalopilato

Siempre acompañada por Michael Bublé y sus hijos, Lopilato equilibra su vida familiar con una carrera en constante movimiento. “Hoy valoro más mi tiempo. Si estoy 12 horas en un set, quiero que sea porque el proyecto me hace feliz”, resumió, dejando en claro que su prioridad está en la calidad de lo que elige, más que en la cantidad.