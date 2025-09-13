Luisana Lopilato volvió a robar sonrisas entre sus seguidores al compartir un momento familiar cargado de ternura. La actriz argentina publicó un video de su hija menor, Cielo, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

La pequeña, que nació en agosto de 2022, quiso colaborar con una tarea cotidiana que terminó resultando adorable: poner la mesa. En el clip, que Luisana subió a sus historias de Instagram, se la ve de espaldas y muy concentrada, trasladando vasos rojos de plástico para acomodarlos alrededor de la mesa familiar.

“Ayer alguien quiso poner la mesa”, escribió la actriz en español e inglés, con un toque de humor al advertir: “Mi grito del final”, refiriéndose al audio del video.

LA MESA DE CIELO, LA HIJA DE LUISANA LOPILATO

Minutos después, Lopilato compartió el resultado del esfuerzo de su hija. En la mesa aparecieron platos infantiles con dibujos de cocodrilos, cada uno acompañado por su vaso correspondiente.

La hija menor de Luisana Lopilato y Michael Bublé quiso poner la mesa y este fue el resultado: “Me derrite” | Créditos: Instagram @luisanalopilato

En el centro, un rollo de servilletas, tres latas de gaseosa y una jarra de agua completaban la escena. La actriz no pudo contener la emoción y resumió la postal con un tierno mensaje: “Su mesa me derrite”, acompañado de emojis de corazón y carita emocionada.