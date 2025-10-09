Netflix lo hizo de nuevo: una producción argentina volvió a escalar en el ranking de lo más visto y puso a todos a hablar. Esta vez, el fenómeno lleva el nombre de “La corazonada”, una película que mezcla drama, suspenso y policial, y que reúne a pesos pesados de la actuación nacional: Joaquín Furriel, Luisana Lopilato, Maite Lanata, Delfina Chaves y Rafael Ferro.
De qué trata “La corazonada”
La historia arranca con el asesinato de Gloriana (interpretada por Delfina Chaves), una joven de 19 años que aparece muerta en su propia cama. El caso sacude a todos y pone en la mira a su amiga y compañera de vivienda, Minerva, aunque las sospechas se extienden al círculo familiar y hasta al novio de la víctima. Nada es lo que parece y cada personaje esconde algo.
En medio de la investigación aparece Pipa (Luisana Lopilato), una joven agente que se suma a la División de Homicidios. Bajo la conducción de Juánez (Joaquín Furriel), el equipo se mete de lleno en un caso donde la corrupción, los intereses ocultos y los secretos familiares se entrelazan con los dilemas personales de los protagonistas.
El regreso de “La corazonada”
Aunque muchos la descubrieron recién ahora, “La corazonada” se estrenó originalmente en 2020 y fue la primera producción argentina de Netflix. Dirigida por Alejandro Montiel y basada en la novela de Florencia Etcheves, la película es una precuela de “Perdida” (2018).