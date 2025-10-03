Netflix sumó a su catálogo una de las producciones argentinas más comentadas del año: “Las maldiciones”, miniserie de solo tres capítulos protagonizada por Leonardo Sbaraglia, que ya se posiciona como un thriller político ideal para maratonear en un fin de semana.

Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, la ficción combina drama familiar, tensiones de poder y un dilema moral que atrapa desde la primera escena.

La trama sigue a Fernando Rovira (Sbaraglia), gobernador de una provincia del norte argentino que impulsa una ley clave sobre la explotación del litio.

Leonardo Sbaraglia es el protagonista de una nueva serie corta de Netflix: tiene sólo tres episodios | Créditos: Instagram chenetflix

En medio de esas negociaciones, su hija es secuestrada y todo indica que el responsable proviene de su círculo íntimo. Desde entonces, el protagonista debe elegir entre sostener el poder político que lo respalda o arriesgarlo todo para salvar a su familia.

El guion mantiene un ritmo intenso y sin rodeos, lo que potencia el suspenso y obliga al espectador a preguntarse hasta dónde se puede llegar en la lucha por el poder.

LAS MALDICIONES, LA NUEVA FICCIÓN DE NETFLIX

Rodada en locaciones reales del norte argentino, la serie destaca por su estética cruda y realista, con paisajes que se convierten en un personaje más. Los planos amplios y la tensión social reflejada en la región suman verosimilitud a una historia que se alimenta tanto de lo íntimo como de lo político.

Leonardo Sbaraglia es el protagonista de una nueva serie corta de Netflix: tiene sólo tres episodios | Créditos: Instagram chenetflix

El elenco