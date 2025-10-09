Colin Farrell es una de esas estrellas de Hollywood que resulta un imán frente a la pantalla, por lo general en producciones atrapantes, de esas que no te dejan ni por un minuto levantarte del sillón. Y en esta ocasión, no es la excepción.

Netflix tiene listo un thriller psicológico en el que el actor encarna a un derrochador empedernido acuciado por las deudas que se esconde en Macao en busca de un último golpe de suerte en los casinos de la ciudad de China.

La referencia es a Maldita suerte, una película de 1 hora 40 minutos que está dirigida por el alemán Edward Berger, y cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre. El guion pertenece a Rowan Joffe, y está basado en la novela de Lawrence Osborne.

De qué trata Maldita suerte

La historia sigue a Lord Doyle (Colin Farrell), un jugador británico que intenta olvidar su pasado sobreviviendo en Macao, mientras apuesta en casinos intentando salvar sus deudas mientras sus miserias salen a la luz.

De este modo sombrío, Doyle pasa sus días y noches en un total anonimato, hasta que la misteriosa Dao Ming (Fala Chen), empleada del casino, le ofrece una salida inesperada.

La adicción al juego, eje de la ficción que promete ser un éxito del streaming.

En escena también aparece la detective privada Cynthia Blithe (Tilda Swinton), responsable de perseguirlo sin descanso, obligándolo a confrontar aquello de lo que justamente siempre ha escapado.

Junto a ellos, el elenco incluye a Alex Jennings, Adrienne Lau, Deanie Ip y Jason Tobin, entre otros.

El tráiler oficial de Maldita suerte, por Netflix.

En este contexto, Cada intento de salvación parece acercarlo más al abismo, mezclando fantasía y realidad en una atmósfera sofocante.

Collin Farrel sobre la película y la ludopatía

Farrel contó que se inspiró en la observación de jugadores en los lugares reales donde fue rodada la película, en Macao y Hong Kong. Y que asistió a una partida en la que la banca del casino ganó 24 millones de dólares en solo cuatro horas.

A la vez, habló con la prensa acerca de la adicción al juego, eje de la ficción que promete ser un éxito en Netflix.

Colin Farrell en la película Maldita Suerte por Netflix.

“El juego es una adicción que nunca se me ha acercado. Me alegro de decir que nunca ha afectado ni mi cerebro, ni mi cuenta bancaria ni mi cuerpo”, declaró el actor irlandés, que en el pasado tuvo problemas con las drogas.

Y respecto a la tarea de composición de su personaje, explicó: ”No tienes que ser un adicto para interpretar a un adicto. Si conociera a Lord Doyle -el falso lord inglés que dice ser-, me daría la vuelta y saldría corriendo de la habitación”.

Influencias del director de Maldita suerte

El alemán Berger destacó que al momento de rodar su mayor influencia fue el cine oriental de directores como el chino Wong Kar-wai.

“No es una película de juego, aunque suene raro”, sino sobre la búsqueda de “una paz interna, una verdad o tu camino en un mundo lleno de cosas”, remarcó.

Y agregó: ”En esta realidad y en esta película, los fantasmas existen como existen en la cultura china. Para mí esto fue muy educativo y realmente ha cambiado mi forma de ver las cosas”.