La ficción reúne los ingredientes adecuados para apuntar a ser un éxito en Netflix: una historia policial ambientada en las calles de Nueva York en una atmósfera oscura que contrasta con los rincones más sofisticados de la ciudad, un reparto de lujo y directores de renombre.

La referencia es a la nueva apuesta del gigante del streaming que se llama Black Rabbit, una serie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, cuyos episodios están dirigidos por Justin Kurzel, Laura Linney y el propio Bateman.

De qué trata Black Rabbit en Netflix

La trama gira alrededor de Jake Friedken (Law), dueño del sofisticado restaurante Black Rabbit, un espacio codiciado por críticos y habitués de la alta sociedad, una suerte de pasaporte hacia el reconocimiento y la expansión.

// Denzel Washington protagoniza la película más esperada de 2025 en Apple TV+

Pero ese mundo construido con sumo cuidado comienza a tambalear cuando Vince (Bateman), su hermano mayor, regresa a la ciudad tras años de ausencia cargando deudas impagables, vínculos con mafiosos locales y un carácter encantador pero destructivo.

Lo que en apariencia puede ser un reencuentro familiar no demora en convertirse en una batalla silenciosa donde las lealtades, los negocios y los sentimientos se ponen en juego.

Black Rabbit está ambientada en la oscura noche neoyorquina.

Quiénes actúan en la serie

La serie de 8 episodios, que debutó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, reúne a varios de los talentos de Ozark (tanto delante como detrás de las cámaras).

Más allá de la pareja protagónica conformada por Law y Bateman, el reparto está compuesto con figuras que potencian la trama:

El tráiler oficial de Black Rabbit, en Netflix.

Algunos nombres son Amaka Okafor, quien interpreta a Roxie, la chef del restaurante, talentosa y con aspiraciones propias; Cleopatra Coleman en el papel de Estelle, una diseñadora de interiores que entra en la vida de Jake para sumar tanto deseo; y Ṣọpẹ́ Dìrísù como Wes, músico y emprendedor que representa la otra cara de la ciudad.

Además, Troy Kotsur encarna a Joe Mancuso, un mafioso con el que Vince está endeudado; y Odessa Young es Gen, la hija de Vince, la chica que introduce un costado más humano dentro del torbellino de traiciones.

Bateman y Law son dos hermanos que deben lidiar con problemas financieros y personales.

Qué dicen las críticas sobre Black Rabbit

Más allá de que los especialistas marcaron algunas lagunas y ciertos baches en la historia, destacaron como atractivo de la serie cómo alterna entre lo frenético de la vida nocturna —clubes, barras, fiestas, cocinas agitadas y negociaciones turbias— y los flashbacks que revelan de a poco las cicatrices de la infancia compartida.

Justamente allí radica una tensión entre presente y pasado que aporta dinamismo narrativo e incluso densidad emocional a personajes que están lejos de ser héroes.

// Nicole Kidman deslumbra en un atrapante drama histórico que tiene Netflix

Las diversas locaciones de Nueva York, por su parte, permiten a los espectadores sumergirse en su vibrante vida nocturna: tanto restaurantes elegantes hasta submundos oscuros. Queda a la vista de forma muy marcada el contraste entre lo opulento y lo siniestro.

Con Black Rabbit, advierten, el público puede anticipar una experiencia cargada de suspenso, un tratamiento psicológico entrelazado con elementos melodramáticos, y una crónica sobre el precio que se paga cuando se desempolva un pasado sin etapas cerradas.