La plataforma de streaming Apple TV cuenta con un amplio catálogo donde se pueden encontrar producciones de todo género. Incluso le ofrece a los usuarios estrenos que rápidamente se consolidan como las más vistas y exitosas de Hollywood.

En este oportunidad, la referencia es a la película Del cielo al infierno, conocida por su título en inglés Highest to Lowest, protagonizada por Denzel Washington y que cuenta con la dirección del icónico Spike Lee, responsable de Malcolm X, Do The Right Thing, El infiltrado del KKKlan, entre otras.

De qué trata la película Del cielo al infierno

“Cuando un poderoso productor musical es víctima de extorsión, debe luchar por su familia y su legado mientras enfrenta un dilema moral de vida o muerte”, resume la sinopsis de la película Del cielo al infierno.

La nueva producción de Apple TV tiene una duración total de 2 horas y 13 minutos, y posee una clasificación de +16, por lo que no es apta para menores de esa edad.

Podría decirte que esta ficción actúa como una remake de El infierno del odio, la cual está basada en la novela detectivesca de Ed McBain, “King’s Ransom”, “High and Low”.

“He respetado el espíritu de la película original y le he dado una vuelta. En ese sentido, podría decirse que he hecho lo que los músicos de jazz llevan haciendo toda la vida: tomas una pieza clásica y la aderezas echándole tu propia salsa; eso mismo son la versión que John Coltrane creó de ‘My Favorite Things’ y la de ‘My Funny Valentine’ que se inventó Miles Davis", explica el director de la película.

Quiénes actúan en la película

El reparto lo encabeza, por supuesto, Denzel Washington, en el papel de David King. Y se suman Jeffrey Wright como Paul Christopher, Ilfenesh Hadera interpreta a Pam King; Aubrey Joseph a Trey King y Elijah Wright como Kyle.

También actúan A$AP Rocky (Yung Felon), Ice Spice (Marisol Cepeda), John Douglas Thompson (Detective Earl Bridges), LaChanze (Sargento Bell), Dean Winters (Detective Higgins) y Wendell Pierce (Gabe).

Toda una garantía en la pantalla, con Denzel Washington .

Denzel Washington, talento, experiencia y premios

Hablar de Denzel Washington es hablar de una de las estrellas rutilantes de Hollywood. El actor de 70 años nacido en Nueva York, cuenta con numerosas películas, muchas de las cuales se convirtieron en un clásico y le valieron premios importantes.

El tráiler oficial de Highest 2 Lowest, con Denzel Washington.

El actor ganó dos Premios Óscar (Mejor Actor de Reparto por Glory y Mejor Actor por Día de Entrenamiento), tres Globos de Oro, un Premio Tony y la Medalla Presidencial de la Libertad.

También ha recibido el Premio del Sindicato de Actores, dos Osos de Plata y numerosos Premios NAACP Image, además de recibir premios honoríficos como el Cecil B. DeMille y el AFI a la Trayectoria.

El vínculo con Spike Lee

Spike Lee y Denzel Washington tienen una fructífera relación profesional y de amistad de más de 30 años, siendo su colaboración más reciente la película Highest 2 Lowest (2025), un drama sobre secuestros que reimagina un clásico de Akira Kurosawa.

Trabajaron juntos en películas como Hazme la onda (1990), Malcolm X (1992), Una mala jugada (1998) y Plan oculto (2006).