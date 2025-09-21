Se sabe que en las plataformas de streaming hay opciones para todos los gustos, y en este caso HBO Max ofrece un policial con una figura como el actor estadounidense Mark Ruffalo a la cabeza.

Se trata de Task, la nueva serie de Brad Ingelsby (Mare of Easttown), que semana a semana estrena un episodio para atrapar a un público con una historia tan violenta y oscura como atrapante.

De qué trata la serie Task

La trama de la serie se centra en el protagonista Tom Brandis (interpretado por Ruffalo), un agente especial del FBI que fue sacerdote, pero después de una tragedia familiar regresa al frente de la acción.

Y lo hace en una unidad especial encargada de frenar una ola de robos perpetrados por Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), un hombre que aparentemente es padre, de clase trabajadora, pero que por ciertas necesidades comienza a introducirse a un mundo criminal.

La historia se cuenta desde la perspectiva de estos dos personajes, pero la historia también sigue a las familias, a los compañeros de trabajo y a los enemigos, mientras se desarrolla una serie de dramas familiares y dilemas morales que complican todo y lo vuelven más interesante.

Task, la nueva miniserie policial de HBO Max.

Quién es quién en Task

Uno de los puntos fuertes de Task es el reparto, con algunas figuras de peso y jóvenes talentos que aportan frescura. Estos son los principales:

Mark Ruffalo como Tom Brandis: el protagonista, un exsacerdote convertido en agente del FBI que debe lidiar con sus demonios internos mientras lidera la investigación criminal.

Tom Pelphrey se pone en la piel de Robbie Prendergast: el padre de familia que lleva una doble vida. Genera la tensión moral central de la serie.

Emilia Jones interpreta a Maeve, la sobrina de Robbie, quien lo ayuda a cuidar a sus hijos y aparece en los momentos personales más delicados.

Thuso Mbedu es Aleah, agente del FBI en el equipo de Tom. Suma perspectiva y presencia al conflicto entre lo profesional y lo personal.

Raúl Castillo como Cliff: amigo y cómplice de Robbie, brinda a la trama las ramificaciones sociales donde la vida ordinaria se enreda en lo clandestino.

Jamie McShane, Sam Keeley, Fabien Frankel, Alison Oliver, Silvia Dionicio, Martha Plimpton, Phoebe Fox también componen el reparto, ya sea como miembros del FBI, de la banda delictiva, o como parte del entorno familiar de los protagonistas.

Task se sumerge en los suburbios de Philadelphia para contar una historia de robos violentos.

Fechas de estreno de cada episodio

Los capítulos se estrenan semanalmente, y en Argentina es los domingos a las 22 horas. A continuación, el detalle con los días , fechas y nombres de cada episodio.