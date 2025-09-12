Sylvester Stallone es una de esas figuras que queda en la memoria de los amantes del cine, por sus inolvidables papeles en las películas Rocky y Rambo. Pero después de tanta acción en la pantalla grande, y tras casi medio siglo, por fin le tocó debutar y triunfar con un protagónico en una serie después de cumplir los 70 años.

La referencia es a Tulsa King, la serie de crimen producida por Paramount+ que funciona como un traje confeccionado a la medida de Stallone y destinado esencialmente a sus fans.

// La serie con un brillante Ewan McGregor que es mejor que The Crown

Stallone reconoció que aceptar un papel para televisión en streaming fue un desafío personal. “Siempre pensé que la televisión era un territorio ajeno, pero este personaje me obligó a explorar nuevas facetas”, declaró en entrevistas recogidas por Entertainment Weekly.

De qué trata Tulsa King

Desarrollada por Emmy Terence Winter (Los Soprano y El lobo de Wall Street), la historia sigue a un capo de la mafia de Nueva York, Stallone como Dwight Manfredi, que es exiliado a Tulsa, Oklahoma, luego de pasar 25 años en la cárcel.

Lejos de casa, este criminal construye su propio imperio delictivo con la ayuda de personajes inesperados.

Samuel L. Jackson se suma a la temporada 3 de Tulsa King en Paramount+.

Qué estrella de Hollywood se suma a Tulsa King temporada 3

La llegada de Samuel L. Jackson a la tercera temporada de Tulsa King marca un punto de inflexión en la narrativa de la serie. El actor nominado al Oscar personifica a Russell Lee Washington Jr., un viejo compañero de prisión de Dwight Manfredi, quien arriba con el objetivo de enfrentarse al protagonista.

El tráiler oficial de la temporada 3 de Tulsa King, la serie con Sylvester Stallone de Paramount+.

Es una realidad que no solo será central en la nueva entrega, sino que servirá de puente hacia el universo expandido de la franquicia, ya que encabezará el spin-off NOLA King, ambientado en Nueva Orleans y ya en desarrollo.

Tanto la contratación de Jackson, como de Kevin Pollak en el papel de Musso, un agente especial del FBI con motivaciones personales, refuerza la apuesta de la producción por reforzar su alcance y complejidad argumental.

Cuándo se estrena Tulsa King temporada 3

Paramount+ anunció oficialmente que la tercera temporada de Tulsa King se estrenará el 21 de septiembre, con episodios semanales disponibles en la plataforma.

La serie producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios mantiene a Taylor Sheridan como productor ejecutivo, aunque introduce un cambio relevante en la dirección creativa: Dave Erickson asume el rol de showrunner, lo que supone una nueva etapa tras el liderazgo de Sheridan.

La historia sigue a un capo de la mafia de Nueva York.

Impactantes números de Tulsa King

El fenómeno de Tulsa King consolidó la serie como la producción original más exitosa de Paramount+ en 2024.

La temporada 2 de la producción protagonizada por Sylvester Stallone reunió a 21,1 millones de espectadores globales, lo que representó un récord de audiencia para la plataforma. Además, la serie acumuló 159 millones de visualizaciones, lo que implica un aumento del 894% respecto a la temporada anterior y 6,1 millones de interacciones en redes sociales, que se traduce en un crecimiento del 553%.

// Prime Video: la serie con un actor de La Casa de Papel que es pura adrenalina

Los datos que brinda la plataforma y difunde Variety ubican a la ficción entre las 10 series originales más vistas en todas las plataformas de suscripción bajo demanda durante el último trimestre del año.