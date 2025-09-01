Un caballero en Moscú (A Gentleman in Moscow), disponible en streaming, es la serie que muchos críticos ya comparan -y en varios aspectos consideran superior- a The Crown. La protagoniza Ewan McGregor.

Basada en la exitosa novela homónima de Amor Towles, cuenta la historia de Alexander Rostov, un conde ruso que, tras la Revolución Bolchevique, es condenado no a la muerte ni al exilio, sino a pasar el resto de su vida bajo arresto domiciliario en el lujoso Hotel Metropol de Moscú.

Desde una pequeña buhardilla del hotel, Rostov observa durante décadas la transformación de su país, desde los años convulsos de la revolución hasta el auge del régimen soviético.

Mientras The Crown expone los dilemas públicos de la monarquía británica, aquí se explora un drama privado que se vuelve universal: cómo un hombre encuentra libertad interior en medio del encierro. La cuidada ambientación, los diálogos y las imágenes poéticas convierten a Un caballero en Moscú en una propuesta irresistible.

El gran elenco de Un caballero en Moscú.

¿Quiénes actúan en Un caballero en Moscú?

El gran atractivo de la serie que se puede ver a través de Paramount+ es sin dudas la interpretación de Ewan McGregor. El actor escocés, conocido por Trainspotting, Moulin Rougey Obi-Wan Kenobi, se transforma en el conde Rostov con una mezcla de elegancia, melancolía y encanto que cautiva desde el primer capítulo.

Su trabajo fue ampliamente aplaudido y le valió nominaciones en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, consolidando uno de los papeles más destacados de su carrera.

El tráiler oficial de A Gentleman in Moscow, con Ewan McGregor.

Lo acompaña un elenco de primer nivel. Mary Elizabeth Winstead, pareja en la vida real de McGregor, interpreta a Anna Urbanova, una actriz que marca un punto de inflexión en la vida del conde. Fehinti Balogun encarna a Mishka, amigo íntimo y cómplice de Rostov; mientras que actores como Johnny Harris, Leah Harvey, Daniel Cerqueiray John Heffernan aportan matices que enriquecen el relato. La química entre los intérpretes y el cuidado en la construcción de cada personaje hacen que la historia se sienta profundamente humana.

Una joya visual y narrativa

La dirección de Sam Miller logra que cada episodio funcione como una pequeña obra de arte.

Con apenas ocho capítulos de alrededor de 48 minutos, la serie evita rellenos y se centra en lo esencial: mostrar cómo, incluso en un espacio reducido, puede desarrollarse una vida llena de matices.

Un caballero en Moscú, la joya que comparan con The Crown.

El Hotel Metropol se convierte en un personaje más: sus pasillos cargados de historia, sus fastuosos salones y su ambiente en constante cambio funcionan como espejo de los procesos políticos que atravesaron Rusia durante gran parte del siglo XX.

Una experiencia imperdible

En tiempos de producciones extensas y tramas enredadas, Un caballero en Moscú ofrece algo distinto: una historia contenida, profunda y emotiva que se disfruta en un puñado de capítulos.

Con un Ewan McGregor en estado de gracia, un guion sólido y una puesta en escena que combina rigor histórico y poesía visual, la serie se convierte en una de las grandes joyas del streaming actual.

Para quienes disfrutaron de The Crown, esta producción ofrece un contrapunto tan elegante como conmovedor, y confirma que algunas historias privadas pueden ser tan apasionantes como los grandes relatos de poder.