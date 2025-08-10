En las últimas semanas, Will Smith se adueñó de Paramount+ con el éxito en esa plataforma de una de sus películas de ciencia ficción: Gemini Man (Proyecto Géminis).

¿De qué trata Gemini Man?

En Gemini Man, el actor de Soy leyenda y Rey Richard interpreta a Henry Brogan, un antiguo francotirador de élite que decide retirarse tras años de misiones oscuras.

Su anhelo de dejar la violencia atrás choca de frente con el destino: descubre que su reemplazo es un joven clon suyo, enviado con la misión de eliminarlo.

Esta versión más joven y veloz lo persigue con una precisión casi imposible de esquivar, sacudiendo su mundo y enfrentándolo a su propio reflejo mortal.

Es, más que una caza, una metáfora perfecta sobre lo que dejamos atrás y lo que queremos reparar.

Una película con tecnología de vanguardia

Dirigida por Ang Lee, la película es una proeza técnica: fue filmada a 120 frames por segundo para lograr un realismo hipnótico y efectiva superposición de Will Smith en dos etapas de vida (adulto y joven) mediante de-aging digital aplicado por Weta Digital.

Sin embargo, el desarrollo de personajes no queda en segundo plano: la persecución se vuelve un espejo emocional donde el protagonista debe confrontar sus decisiones pasadas y el legado que deja.

Benedict Wong junto a Will Smith en la atrapante película que se puede ver en Paramount+.

¿Quiénes acompañan a Will Smith en Gemini Man?

El elenco alrededor de Will Smith suma densidad a la trama. Mary Elizabeth Winstead interpreta a Danny, una agente que se convierte en aliada de Henry tras ser salvada por él. Clive Owen da vida a Clay Verris, el despiadado director del proyecto GEMINI que busca reemplazar a Henry con su clon.

Benedict Wong encarna a Baron, un antiguo aliado convertido en aliado inesperado en medio del caos.

¿Cómo le fue a Gemini Man en taquilla?

Aunque no fue un éxito en taquilla y recibió críticas mixtas por su trama, Gemini Man se alza como una película destacable por su innovación visual y por desafiar el convencionalismo de acción pura.

Para los fanáticos de la ciencia ficción reflexiva, la película ofrece una experiencia única, donde la acción cruza el espejo de la conciencia y la tecnología amplifica la pregunta sobre quiénes somos cuando enfrentamos nuestro pasado.

Gemini Man es una apuesta de Paramount+ que fusiona espectaculares avances técnicos con una introspección profunda.

El últimos trabajo de Will Smith

Will Smith disminuyó su perfil público y sus apariciones en películas desde que protagonizó uno de los mayores escándalos de la historia de los Oscars.

Protagonizó Emancipación en 2022, pero su última gran aparición en los cines fue con un clásico de su carrera: la cuarta parte de Bad Boys.

En Bad Boys: Hasta la muerte, Smith vuelve a hacer dupla con Martin Lawrence en una nueva historia de acción y comedia.

Más allá de su participación en la franquicia de Bad Boys, en 2024 y 2025 Smith apareció mayormente en videoclips musicales y documentales. El último título que lo tiene en el reparto es el documental de Apple Las estrellas afrodescendientes más influyentes de Hollywood.