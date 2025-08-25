Pluribus se titula la nueva apuesta televisiva de Vince Gilligan, el visionario creador de éxitos como Breaking Bad y Better Call Saul, que debutará pronto por Apple TV+.

La referencia es a una serie que se ambienta en una versión transformada de Albuquerque: la ciudad sufrió un cambio radical e inexplicable que modifica la realidad tal como la conocemos.

No se trata de metanfetamina ni crimen organizado, sino de ciencia ficción con fuerte base emocional.

Gilligan la describe como “mild sci-fi” o ciencia ficción suave, equilibrada con drama humano, suspenso psicológico y hasta momentos de humor.

¿Quiénes actúan en Pluribus?

La figura central de Pluribus es interpretada por Rhea Seehorn, a quien los fans recuerdan como la inolvidable Kim Wexler en Better Call Saul. Su personaje está marcado por cicatrices: “se esfuerza por ser buena”, la define quien firma la serie. Seehorn también participa en el desarrollo creativo del proyecto, lo que resalta la confianza de Gilligan en su talento.

Además, Apple TV+ también anunció más actores que se sumarán al reparto junto con Seehorn. Aparecerán Karolina Wydra (Sneaky Pete) y Carlos-Manuel Vesga (Donde Tú Quieras), y las estrellas invitadas Miriam Shor (American Fiction) y Samba Schutte (Our Flag Means Death).

La figura central de Pluribus es intepretada por Rhea Seehorn.

Una ciudad familiar en clave fantástica

Aunque se escapa de los narcotraficantes y los giros criminales que caracterizaron sus éxitos anteriores, Gilligan retorna a Albuquerque, esta vez bajo un velo surrealista.

La producción fue rodada también parcialmente en localidades como Getaria y Bilbao, lo que añade un aire visual inédito a la urbe norteamericana reinventada.

Primeros destellos: teasers e imágenes enigmáticas

Apple TV+ compró los derechos de la nueva serie de Gilligan hace tres años, y desde entonces la información fue llegando a cuentagotas.

La plataforma sembró expectativas con el lanzamiento de un misterioso póster promocional: sobre un fondo amarillo brillante, una placa de Petri muestra una carita sonriente dibujada con un hisopo.

Pluribus, la nueva joya del genio de Breaking Bad.

La frase que acompaña la imagen, “La felicidad es contagiosa”, ya es objeto de teorías entre los fans, que especulan si se trata de una manipulación colectiva, un virus emocional o una perturbadora anomalía psicológica.

También salió un teaser en donde se ve a una mujer que viste un uniforme rosa, lame donas y las vuelve a colocar en una caja con una etiqueta que dice “Sírvase usted mismo”.

¿Cuándo se estrena Pluribus?

El primer episodio de Pluribus estará disponible en la plataforma Apple TV+ a partir del 7 de noviembre de 2025.

Vince Gilligan es el genio de Breaking Bad.

Vince Gilligan, un especialista

El director y guionista estadounidense Vince Gilligan tocó su techo profesional con Breaking Bad. La serie fue estrenada en 2008 y finalizó tras cinco temporadas en 2013.

A ella le siguió Better Call Saul, precuela de la anterior centrada en el personaje de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk. Salió desde 2015 hasta 2022.

Gilligan también fue el cocreador de otras dos series, The Lone Gunmen, en 2001, y Battle Creek, en 2015. Su último trabajo como director fue en 2019, con la secuela de su mayor éxito, El camino: una película de Breaking Bad.