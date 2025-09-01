Hay días de frío o lluvia que ofrecen como plan ideal quedarse en casa y maratonear con una serie que te atrape y solo te obligue a levantarte, quizás, para buscar algún bocado. Y entre las numerosas opciones aparece una que no podés dejar escapar.

La referencia es a una miniserie combina espionaje, acción y drama familiar en un relato que explora tanto la experiencia coreano-estadounidense como las tensiones de la doble identidad cultural y se puede ver por Amazon Prime Video.

¿De cuál estamos hablando? De la llegada de Agente Butterfly, un nuevo thriller de 6 episodios con una reconocida figura que no solo interpreta al protagonista, sino que además ejerce como productor: Daniel Dae Kim.

Daniel Dae Kim, de Lost a Hawaii Five-0 y mucho más

Ya pasaron más de quince años desde el final de Lost, una serie que dejó una huella imborrable en la televisión. Y entre los actores que lanzó a la fama, lograron abrirse camino en el mundo del espectáculo y consolidarse, justamente está Daniel Dae Kim, quien interpretaba a Jin-Soo Kwon..

El actor de 57 años nacido en Busan, Corea del Sur, siempre destacó por su solidez, aunque hasta ahora parecía estar condenado a papeles secundarios.

Daniel Dae Kim no solo es protagonista sino productor.

Sin embargo, después de su paso por títulos como Hawaii Five-0 (Chin Ho Kelly), The Good Doctor (jefe de cirugía Dr Jackson Han), la reciente adaptación en acción real de Avatar: The Last Airbender (General Fong), en incluso papeles en las importantes CSI (agente especial Beckman) y NCIS Los Ángeles (Chin Ho Kelly), el actor coreano-estadounidense por fin encabeza un proyecto propio.

¿De qué trata Agente Butterfly?

La miniserie Agente Butterfly combina espionaje, acción y drama familiar en un relato que explora la experiencia coreano-estadounidense, así como las tensiones de la doble identidad cultural.

Filmada en ciudades menos retratadas como Daegu y Pohang-si de Corea del Sur, la trama sigue a David Jung, un agente que intenta recuperar el vínculo con su hija al mismo tiempo que debe lidiar con un pasado por demás peligroso.

A los largo de los capítulos se suceden conspiraciones y persecuciones que resultan un imán, sin dejar de lado un espacio para poner la lupa en las raíces y el costo de llevar dos mundos dentro de uno mismo.

La ficción está ambientada en Corea del Sur.

Como fue dicho, Daniel Dae Kim no solo despliega su faceta de héroe de acción sino su veta de padre vulnerable que trata como puede de recomponer los lazos rotos. Además, dado que es a la vez productor, puede aportar una mirada personal y necesaria para darle mayor credibilidad a la historia.

Quiénes actúan en Agente Butterfly

Además del protagonista Daniel Dae Kim, forman parte del elenco:

Reina Hardesty interpreta a Rebecca Jung, la hija distanciada de David y protagonista de uno de los conflictos centrales.

Piper Perabo en el papel de Juno emerge como una antagonista poderosa en la serie. Es la directora ejecutiva de Caddis, con un pasado como abogada, y representa la amenaza constante que enfrenta David.

Louis Landau da vida a Oliver, el hijo de Juno, criado en el mundo del espionaje.