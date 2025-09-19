Superman, la película de superhéroes más taquillera del año, llega a HBO Max este viernes 19 y a la pantalla de HBO el sábado 20. La producción de DC Studios y Warner Bros. Pictures promete convertirse en un nuevo éxito, ahora en su versión hogareña.

Dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, la película marca el regreso del superhéroe en solitario después de 12 años. En esta nueva historia, Superman enfrenta el desafío de conciliar su doble vida como kryptoniano y humano, criado bajo el nombre de Clark Kent en Smallville, Kansas.

Krypto (Foto: gentileza Warner Bros. )

La trama pone al superhéroe frente a un mundo que ya no cree en la bondad y que lo cuestiona en cada paso. En ese contexto, deberá enfrentarse a su clásico villano, Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, cuya amenaza impacta en toda la sociedad.

SUPERMAN, LA PELÍCULA DE SUPERHÉROES MÁS TAQUILLERA DEL AÑO, LLEGA AL STREAMING POR HBO MAX

El film también funciona como el punto de partida de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC. James Gunn apostó por una mezcla de acción, humor y corazón para relanzar a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular.

Además, la historia incluye la participación de personajes clásicos del universo Superman, como Lois Lane (Rachel Brosnahan), el Linterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced). Cada aparición suma a la construcción de un universo en expansión.

Fotograma de Superman (2025) (Foto: Warner Bros. Discovery)

Con este estreno en streaming, los fanáticos podrán revivir en casa toda la emoción de Superman, en una propuesta que combina espectacularidad visual, grandes actuaciones y una renovación para el superhéroe más famoso de todos los tiempos.

