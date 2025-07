La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, marcará el inicio oficial del nuevo universo cinematográfico de DC Studios. Con estreno previsto esta semana, el film no solo trae un nuevo rostro para el Hombre de Acero, sino también a una serie de héroes y villanos que renovarán la mitología del personaje más emblemático de ese comic.

Superman y Krypto (Foto: gentileza Warner Bros. )

Cabe destacar que este film no recuenta el origen del personaje, aunque establece una serie de parámetros: la historia transcurre en una Tierra donde los metahumanos existen hace 300 años, Superman llegó a la tierra hace tres décadas y se reveló al mundo hace solo 36 meses.

A continuación, el listado completo de los personajes que aparecen en el film, que no está centrado exclusivamente en el Hombre de Acero, sino en varias de las luminarias del Universo DC, interpretados por actores y actrices de renombre:

Superman / Clark Kent (David Corenswet)

Superman se entrega (Foto: gentileza Warner Bros. )

Esta nueva versión de Kal-El dista mucho de las vistas anteriormente, principalmente por dejar la solemnidad de lado en pos de una personalidad mucho más acorde a la actualidad. David Corenswet (Tornados, Pearl) le aporta frescura y carisma a Clark Kent. Que en esta encarnación está acompañado del perro Krypto.

Lois Lane (Rachel Brosnahan)

Lois Lane (Foto: gentileza Warner Bros. )

La periodista estrella del Daily Planet mantiene su costumbre de una taza de azúcar con café y su carisma arrollador. En esta versión, no está tan segura de estar enamorada de Superman, pero eso no le impide ayudarlo a salvar el mundo una vez más…

Lex Luthor (Nicholas Hoult)

Lex Luthor (Foto: gentileza Warner Bros. )

Si hay una versión realmente maligna de Lex Luthor es la que interpreta Nicholas Hoult (X-Men) y que supera ampliamente en brillantez como en brutalidad a las de Gene Hackman, Kevin Spacey y, sobre todo, a la de Jesse Eisemberg.

Guy Gardner / Green Lantern (Nathan Fillion)

Guy Gardner (Foto: gentileza Warner Bros. )

Guy Gardner es uno de los tres Green Lanterns de la Tierra. Los otros dos, Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre) protagonizarán la serie Lanterns muy pronto en HBO Max. Gardner es impulsivo, fan del republicanismo y líder de un grupo denominado Justice Gang, aunque el nombre es provisorio, según los otros miembros. Nathan Fillion (Castle, The Rookie) colaboró ampliamente con James Gunn en otras producciones como Guardianes de la Galaxia Vol 3 y The Suicide Squad.

Hawkgirl / Kendra Saunders (Isabela Merced)

Hawkgirl (Foto: gentileza Warner Bros. )

La Chica Halcón es otra miembro de la Justice Gang que financia el conocido magnate Maxwell Lord. Isabela Merced ya participó de otras películas basadas en franquicias de comic como Transformers: el último caballero, Alien: Romulus y Madame Web.

Mister Terrific / Michael Holt (Edi Gathegi)

Mister Terrific (Foto: gentileza Warner Bros. )

Este héroe es uno de los tres hombres más brillantes del mundo y un atleta olímpico consumado, y ahora ha decidido dedicarse a hacer el bien como miembro de la Justice Gang. Viaja a bordo de una nave de alta tecnología y es ayudado por sus T-esferas, que le ayduan a pelear y a infiltrarse en lugares imposibles de llegar para él.

Leé más:

Se estrena la serie de Menem: quién es quién y por dónde verla

Metamorpho / Rex Mason (Anthony Carrigan)

Metamorpho (Foto: gentileza Warner Bros. )

Es uno de los personajes más entrañes del Universo DC que tiene como característica poder convertir su cuerpo en cualquier sustancia química conocida. En el film conoce a Superman en circunstancias trágicas, pero su figura lo inspira a unirse en su lucha.

Supergirl / Kara Zor-El (Milly Alcock)

La prima de Superman hace su debut en este film antes de encarar su primera película en más de cuatro décadas. Alcock se hizo famosa por su protagonismo en los primeros episodios de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones.

Jimmy Olsen (Skyler Gisondo)

La redacción del Daily Planet (Foto: gentileza Warner Bros. )

El eficiente y entrañable ayudante de Clark y Lois tiene una gran vuelta de tuerca en esta película: es un seductor infalibe, lo que le trae muchos problemas, pero también ventajas. Lo acompañan su editor Perry White (Wendell Pierce), y los periodistas Steve Lombard (Beck Bennett) y Cat Grant (Mikaela Hoover).

Eve Teschmacher (Sara Sampaio)

Eve Teschmacher (Foto: gentileza Warner Bros. )

La señorita Teschmacher regresa a los films de Superman después de más de cuatro décadas y lo hace de una manera sorprendente ya que su personaje es una caja de sorpresas.

Angela Spica / The Engineer (María Gabriela de Faría)

Eve Teschmacher (Foto: gentileza Warner Bros. )

Este personaje salido del comic The Authority, de próxima adaptación al cine, es en esta película una mujer que ha sacrificado su humanidad para servir a Lex Luthor como una asesina calificada.

Jonathan Kent (Pruitt Taylor Vince) y Martha Kent (Neva Howell)

Ma y Pa Kent (Foto: gentileza Warner Bros. )

Los amados padres de Clark, que lo recibieron en la Tierra a poco de su llegada en una nave espacial, siempre están dispuestos a recibirlo en su granja para reconfortarlo entre batalla y batalla.

Maxwell Lord (Sean Gunn)

Es un millonario rival de Lex Luthor que decide aportar dinero para crear la Justice Gang, grupo que irá reclutando nuevos miembros y que seguirá apareciendo por lo menos hasta la serie de Peacemaker, que se estrenará el 21 de agosto.

Rick Flag Sr. (Frank Grillo)

Rick Flag Sr (Foto: gentileza Warner Bros. )

Este personaje que ya debutó en forma animada en la serie Creature Commando es el Secretario de Defensa y el nexo entre el gobierno y los metahumanos. Tambén tendrá un gran protagonismo en la segunda temporada de Peacemaker cuando confronte al asesino de su hijo, el coronel Rick Flag (Joel Kinnaman).

Estos personajes no solo acompañarán a Superman, sino que marcarán el tono coral que James Gunn quiere para su universo narrativo, donde los héroes conviven desde el inicio.

Leé más:

Por qué ver ‘Infinite’, el inesperado éxito de Mark Wahlberg que arrasa en Netflix

CUÁNDO SE ESTRENA SUPERMAN 2025 Y QUÉ SE SABE HASTA AHORA

La película llegará a los cines el 10 de julio de 2025, con una trama que aún no fue revelada oficialmente, pero que se centrará en un Superman joven, ya integrado al mundo como periodista del Daily Planet, y lidiando con su identidad dual como Clark Kent y el más poderoso de los superhéroes.

El Daily Planet (Foto: gentileza Warner Bros. )

James Gunn confirmó que esta versión no será una historia de origen, sino una reintroducción del personaje en un mundo donde los superhéroes ya existen. Esta estrategia busca evitar reinicios repetitivos y, en cambio, construir continuidad desde el inicio.

La película formará parte de la nueva etapa de DC Studios, conocida como el DCU: Capítulo 1 - Dioses y Monstruos, y servirá como piedra fundacional de un universo narrativo más cohesionado, que incluirá también futuras películas de Batman, Supergirl, The Authority y Swamp Thing, que ya están en desarrollo.

Krypto (Foto: gentileza Warner Bros. )

Con un elenco potente y una estética que mezcla lo clásico con lo contemporáneo, Superman 2025 promete devolverle al personaje su peso simbólico sin caer en solemnidades, y con una mirada emocional y política acorde a los tiempos que corren.

Leé más:

Netflix: el thriller bélico con Russell Crowe y Liam Hersworth que no da respiro