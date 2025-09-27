Si algo caracteriza a las producciones nórdicas en Netflix es cierta atmósfera oscura, sórdida, con una trama atrapante. Y en los casos que entra en juego la ciencia ficción, tal vez, algunos sucesos extraños e inexplicables, que hacen recordar una serie de culto como Dark, la alemana con viajes a través y realidades paralelas.

Y justamente en esa línea, el amplio catálogo del gigante del streaming ofrece Equinox, con un intrigante punto de partida, sugestivas imágenes que puntúan su desarrollo y su estructura de solo 6 capítulos que la hacen especialmente atractiva.

La serie está basada en el podcast de ficción Equinox 1985 de Tea Lindeburg, que fue todo un éxito en iTunes en Dinamarca; y cuenta con la dirección de Soren Balle.

¿De qué trata Equinox?

La trama de Equinox arranca cuando un grupo de estudiantes que está celebrando su graduación y la bienvenida a la vida adulta tiene un inexplicable accidente de autobús.

Todos ellos desaparecen misteriosamente salvo unos pocos, pero las investigaciones no llevan a ninguna parte.

¡Ojo, a partir de aquí puede haber spoiler!

Después de dos décadas, la hermana de una de las desaparecidas trabaja en una emisora nocturna de radio y recibe la llamada de uno de esos pocos supervivientes. Los recuerdos afloran de nuevo y Astrid decide descubrir qué pasó realmente con su hermana, Ida.

A partir de entonces, la serie va descubriendo a base de flashbacks constantes qué sucedió hace 21 años, qué hicieron Ida y sus amigos para desencadenar esa situación y los descubrimientos que Astrid va haciendo en el presente. Además, desenterrando también una situación familiar conflictiva y algunos dramas que rodearon al inexplicable evento.

Un entramado de descubrimientos y recuerdos que amenazan con hacer perder la cordura a la periodista.

¿Quiénes actúan en la serie danesa?

Dado que este thriller psicológico muestra momentos del pasado y el presente, por lo que la protagonista Astrid estará interpretada en su versión adulta por Danica Curcic y de pequeña por Viola Martinsen.

A ellas se unen Hanne Hedelund y Lars Brygmann, quienes se ponen en la piel de los padres de Astrid; Karoline Hamm, hace de la hermana Ida; Fanny Leander es Amelia; mientras que Ask Emil Mossberg Truelsen interpreta a Falke y Alexandre Willaume a Henrik.

La serie nórdica cuenta con flashbacks constantes de hace 21 años.

¿Por qué Equinox es una serie diferente?

Equinox es una serie con potencial para convertirse en un éxito para Netflix. Una trama seductora del género escandinavo-noir, que se desarrolla lentamente de forma eficaz.

Además, resolver este rompecabezas a medida que avanza proporciona mucho entretenimiento a los espectadores, sumado a buenas actuaciones y misterio constante que conecta con lo sobrenatural que mantiene la atención del espectador desde el primer instante.

También la producción muestra ritos con criaturas milenarias, idas y vueltas en el tiempo y otros elementos que le valieron una carga por demás interesante.

Críticos marcan que Equinox tiene un toque de Ring, algo de Stranger Things, un recuerdo de The Returns e incluso de El Código Da Vinci, todo ello mezclado con una atmósfera espeluznante y una niebla sofocante. Pero en definitiva, es comparada con Dark.