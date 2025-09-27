Si algo caracteriza a las producciones nórdicas en Netflix es cierta atmósfera oscura, sórdida, con una trama atrapante. Y en los casos que entra en juego la ciencia ficción, tal vez, algunos sucesos extraños e inexplicables, que hacen recordar una serie de culto como Dark, la alemana con viajes a través y realidades paralelas.
Y justamente en esa línea, el amplio catálogo del gigante del streaming ofrece Equinox, con un intrigante punto de partida, sugestivas imágenes que puntúan su desarrollo y su estructura de solo 6 capítulos que la hacen especialmente atractiva.
La serie está basada en el podcast de ficción Equinox 1985 de Tea Lindeburg, que fue todo un éxito en iTunes en Dinamarca; y cuenta con la dirección de Soren Balle.
¿De qué trata Equinox?
La trama de Equinox arranca cuando un grupo de estudiantes que está celebrando su graduación y la bienvenida a la vida adulta tiene un inexplicable accidente de autobús.
Todos ellos desaparecen misteriosamente salvo unos pocos, pero las investigaciones no llevan a ninguna parte.
¡Ojo, a partir de aquí puede haber spoiler!
Después de dos décadas, la hermana de una de las desaparecidas trabaja en una emisora nocturna de radio y recibe la llamada de uno de esos pocos supervivientes. Los recuerdos afloran de nuevo y Astrid decide descubrir qué pasó realmente con su hermana, Ida.
A partir de entonces, la serie va descubriendo a base de flashbacks constantes qué sucedió hace 21 años, qué hicieron Ida y sus amigos para desencadenar esa situación y los descubrimientos que Astrid va haciendo en el presente. Además, desenterrando también una situación familiar conflictiva y algunos dramas que rodearon al inexplicable evento.
Un entramado de descubrimientos y recuerdos que amenazan con hacer perder la cordura a la periodista.
¿Quiénes actúan en la serie danesa?
Dado que este thriller psicológico muestra momentos del pasado y el presente, por lo que la protagonista Astrid estará interpretada en su versión adulta por Danica Curcic y de pequeña por Viola Martinsen.
A ellas se unen Hanne Hedelund y Lars Brygmann, quienes se ponen en la piel de los padres de Astrid; Karoline Hamm, hace de la hermana Ida; Fanny Leander es Amelia; mientras que Ask Emil Mossberg Truelsen interpreta a Falke y Alexandre Willaume a Henrik.
¿Por qué Equinox es una serie diferente?
Equinox es una serie con potencial para convertirse en un éxito para Netflix. Una trama seductora del género escandinavo-noir, que se desarrolla lentamente de forma eficaz.
Además, resolver este rompecabezas a medida que avanza proporciona mucho entretenimiento a los espectadores, sumado a buenas actuaciones y misterio constante que conecta con lo sobrenatural que mantiene la atención del espectador desde el primer instante.
También la producción muestra ritos con criaturas milenarias, idas y vueltas en el tiempo y otros elementos que le valieron una carga por demás interesante.
Críticos marcan que Equinox tiene un toque de Ring, algo de Stranger Things, un recuerdo de The Returns e incluso de El Código Da Vinci, todo ello mezclado con una atmósfera espeluznante y una niebla sofocante. Pero en definitiva, es comparada con Dark.