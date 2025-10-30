Disfrutar de un plato de pastas sin descuidar la alimentación es posible, y así lo demuestra Daniela Lopilato, nutricionista y hermana de la actriz Luisana Lopilato.
Conocida por promover hábitos equilibrados sin dietas rígidas ni restricciones extremas, la profesional compartió una receta práctica ideal para los días de calor o para aprovechar fideos que hayan sobrado.
La propuesta se trata de una ensalada de pastas con atún y vegetales frescos, una combinación que aporta proteínas, fibra y saciedad sin necesidad de salsas pesadas. Lopilato sostiene que la clave está en sumar colores y texturas, logrando un plato completo y nutritivo que puede funcionar tanto como almuerzo principal o una cena liviana.
LA RECETA DE DANIELA LOPILATO
Ingredientes sugeridos por la nutricionista:
- 250 g de pasta cocida al dente (preferentemente tirabuzón, aunque sirve cualquier variedad)
- 1 lata de atún al natural bien escurrido, o pollo desmenuzado como alternativa
- 1 zanahoria cocida de forma ligera y cortada en cubitos
- 1 puñado de apio picado (opcional)
- Arvejas o choclo, según preferencia
- 1/2 cebolla morada picada fina
- 1 cucharada colmada de yogur natural o griego (puede reemplazarse por queso untable)
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, pimienta y jugo de limón en cantidad abundante
El procedimiento es sencillo: colocar todos los ingredientes en un bowl, mezclar suavemente y ajustar los condimentos a gusto. El aderezo a base de yogur y limón aporta humedad y sabor sin necesidad de utilizar cremas o aceites en exceso, lo que convierte a esta preparación en una opción más liviana y favorable para la digestión.
“Es una manera distinta de celebrar la pasta sin caer en platos pesados. Fresca, completa y muy práctica”, destaca Daniela, fiel a su filosofía de alimentación consciente y realista. Una opción ideal para el verano o para quienes buscan comer rico sin descuidar su bienestar.