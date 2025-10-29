Los ñoquis del 29 son una tradición ineludible. Sin embargo, los tradicionales de papa, si bien son deliciosos, suelen ser pesados. Para quienes buscan disfrutar del ritual sin sentir esa pesadez, existe una alternativa que no sacrifica el sabor.

El secreto de la ligereza está en reemplazar la papa por la ricota. Esta base de queso reduce la cantidad de harina necesaria y convierte la masa en algo mucho más esponjoso. Al mezclar la ricota con huevo y queso rallado, se obtiene una masa tierna y deliciosa.

Ingredientes para ñoquis de ricota

500 g de ricota.

150 g de harina 0000.

100 g de queso rallado.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Tomillo.

Una yema.

Para la salsa

Una pechuga de pollo.

200 g de jamón cocido.

Una cebolla morada.

200 g de champignones.

2 dientes de ajo.

200 cc de crema de leche.

Una tacita de aceite de oliva.

Perejil picado.

Procedimiento

Para los ñoquis

En un bowl, integrar la ricota junto con el queso rallado, la yema de huevo, el tomillo fresco. Condimentar con la sal, pimienta y nuez moscada. Integrar todo bien. Agregar la harina y lograr una masa con textura. Reservar.

Para la salsa

En una sartén de hierro, dorar en aceite de oliva la pechuga de pollo cortada en dados pequeños, agregar el jamón y los dientes de ajo laminados junto con la cebolla morada cortada en pluma. Dorar todo muy bien, poner a punto de sal y pimienta y por último incorporar la crema de leche. Dejar reducir un poco. Realizar bolitas con la masa y dejar reposar en una tabla de madera con harina. Hervir los ñoquis en abundante agua. Servir con la salsa parisienne. Terminar espolvoreando con perejil picado.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/