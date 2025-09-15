Los ñoquis siempre tienen algo de mágico: blandos, reconfortantes, clásicos de nuestras mesas los días lluviosos. Ahora imaginá esa misma receta, pero con un toque distinto: los hacés con papa y espinaca, y los rellenás con cubitos de muzzarella que se funden al hervirlos.

Una masa suave, apenas trabajada, perfumada con nuez moscada, pimienta blanca y sal; un relleno simple, cremoso, que transforma cada ñoqui en una sorpresa para el paladar. El secreto final está en la salsa blanca y el gratinado, para completar un plato perfecto.

Ingredientes para ñoquis verdes rellenos

Para la masa

500 g de papa cocida (un k de papa cruda).

Un atado de espinaca.

2 dientes de ajo.

Sal, pimienta molida, nuez moscada, a gusto.

Un huevo.

150/200 g de harina 0000.

Para el relleno

200 g de muzzarella.

Para la salsa blanca

80 g de manteca.

80 g de almidón de maíz.

Un l de leche entera.

Sal, pimienta molida blanca y nuez moscada, a gusto.

Para gratinar

200 g de queso sardo.

Procedimiento

Para las papas

Lavarlas y cocinarlas en el microondas a nivel máximo 15 minutos de cada lado. Retirar la piel y hacer un puré en caliente con 15 g de manteca. Reservar.

Para las espinacas

Lavarlas y cocinarlas a la italiana con ajo y aceite oliva. Evaporar la mayor cantidad de agua posible. Licuar junto al huevo y reservar.

Para los ñoquis

Mezclar la espinaca licuada con el puré de papa. Agregar sal, nuez moscada y pimienta blanca molida. Agregar harina y mezclar sin amasar. Armar choricitos, cortar y rellenar con cubitos de muzzarella de 1 cm x1 cm.

Para la salsa blanca

Hacer un roux. Agregar de a tandas la leche fría, revolviendo bien con un batidor de alambre. Cocinar a fuego bajo 3 minutos. Condimentar con sal, pimienta molida blanca y nuez moscada. Reservar.

Armado

Colocar en la base salsa blanca , los ñoquis y, por encima, el queso sardo. Llevar a gratinar al horno. Servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/