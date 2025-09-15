Los ñoquis siempre tienen algo de mágico: blandos, reconfortantes, clásicos de nuestras mesas los días lluviosos. Ahora imaginá esa misma receta, pero con un toque distinto: los hacés con papa y espinaca, y los rellenás con cubitos de muzzarella que se funden al hervirlos.
Una masa suave, apenas trabajada, perfumada con nuez moscada, pimienta blanca y sal; un relleno simple, cremoso, que transforma cada ñoqui en una sorpresa para el paladar. El secreto final está en la salsa blanca y el gratinado, para completar un plato perfecto.
Ingredientes para ñoquis verdes rellenos
Para la masa
- 500 g de papa cocida (un k de papa cruda).
- Un atado de espinaca.
- 2 dientes de ajo.
- Sal, pimienta molida, nuez moscada, a gusto.
- Un huevo.
- 150/200 g de harina 0000.
Para el relleno
- 200 g de muzzarella.
Para la salsa blanca
- 80 g de manteca.
- 80 g de almidón de maíz.
- Un l de leche entera.
- Sal, pimienta molida blanca y nuez moscada, a gusto.
Para gratinar
- 200 g de queso sardo.
Procedimiento
Para las papas
- Lavarlas y cocinarlas en el microondas a nivel máximo 15 minutos de cada lado.
- Retirar la piel y hacer un puré en caliente con 15 g de manteca. Reservar.
Para las espinacas
- Lavarlas y cocinarlas a la italiana con ajo y aceite oliva.
- Evaporar la mayor cantidad de agua posible.
- Licuar junto al huevo y reservar.
Para los ñoquis
- Mezclar la espinaca licuada con el puré de papa.
- Agregar sal, nuez moscada y pimienta blanca molida.
- Agregar harina y mezclar sin amasar.
- Armar choricitos, cortar y rellenar con cubitos de muzzarella de 1 cm x1 cm.
Para la salsa blanca
- Hacer un roux.
- Agregar de a tandas la leche fría, revolviendo bien con un batidor de alambre.
- Cocinar a fuego bajo 3 minutos.
- Condimentar con sal, pimienta molida blanca y nuez moscada. Reservar.
Armado
- Colocar en la base salsa blanca, los ñoquis y, por encima, el queso sardo.
- Llevar a gratinar al horno. Servir.
