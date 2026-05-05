Tras su salida de Otro Día Perdido, Benjamín Vicuña habló con la prensa que lo esperaba afuera del estudio de grabación y respondió preguntas, entre esas sobre el acuerdo que tiene con la China Suárez para ver a sus hijos en común, que viven en Turquía con ella y Mauro Icardi.
El actor dejó en claro cómo vive la distancia y qué piensa sobre las versiones que circulan.
Consultado sobre la situación actual y los posibles cambios en la vida de la China Suárez por un posible pase de Icardi, Vicuña fue tajante: “No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”.
El actor reconoció que la distancia con sus hijos es un tema que lo afecta: “A veces me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento. Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos. Y la verdad que es así”.
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Ante la consulta del cronista de Puro Show sobre los rumores de que le revocaría el permiso a la actriz y que estaría enojado, Vicuña fue sincero: “No, o sea, no. Se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito".
“Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar”, sentenció el actor.
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