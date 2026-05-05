Tras su salida de Otro Día Perdido, Benjamín Vicuña habló con la prensa que lo esperaba afuera del estudio de grabación y respondió preguntas, entre esas sobre el acuerdo que tiene con la China Suárez para ver a sus hijos en común, que viven en Turquía con ella y Mauro Icardi.

El actor dejó en claro cómo vive la distancia y qué piensa sobre las versiones que circulan.

Consultado sobre la situación actual y los posibles cambios en la vida de la China Suárez por un posible pase de Icardi, Vicuña fue tajante: “No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El actor reconoció que la distancia con sus hijos es un tema que lo afecta: “A veces me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento. Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos. Y la verdad que es así”.

BENJAMÍN VICUÑA, FIRME CON LA CHINA SUÁREZ: “LO IMPORTANTE ES QUE SE CUMPLA EL ACUERDO”

Ante la consulta del cronista de Puro Show sobre los rumores de que le revocaría el permiso a la actriz y que estaría enojado, Vicuña fue sincero: “No, o sea, no. Se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito".

“Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar”, sentenció el actor.

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