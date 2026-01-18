La casa que Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen en Argentina se transformó, con el paso de los años, en mucho más que una simple residencia de paso.

Ubicada en Nordelta, uno de los barrios privados más exclusivos del país, la propiedad funciona como un refugio familiar cada vez que la actriz regresa a Buenos Aires y como un punto de conexión permanente con sus raíces.

El entorno natural es uno de los grandes protagonistas de la vivienda. La casa se encuentra frente a un lago artificial, una característica distintiva de la zona, que aporta calma, privacidad y una vista abierta que se integra de manera armónica con los espacios interiores.

Desde distintos ambientes, el paisaje se cuela a través de grandes ventanales, generando una sensación constante de amplitud y luminosidad.

La casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Argentina: amplitud, diseño y un entorno natural | Créditos: Instagram @luisanalopilato

LA CASA DE LUISANA LOPILATO EN ARGENTINA

El diseño de la propiedad responde a una estética contemporánea, con líneas simples y una distribución pensada para la vida cotidiana en familia. Los ambientes principales, como el living, el comedor y la cocina, están integrados, favoreciendo la circulación y el encuentro.

La casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Argentina: amplitud, diseño y un entorno natural | Créditos: Instagram @luisanalopilato

Predominan los colores claros y los materiales nobles, que aportan calidez sin perder elegancia, en una combinación equilibrada entre modernidad y confort.

Se pueden ver espacios amplios, decorados con un estilo sobrio y funcional, donde la luz natural ocupa un rol central.

La casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Argentina: amplitud, diseño y un entorno natural | Créditos: Instagram @luisanalopilato

El jardín es otro de los puntos fuertes de la propiedad. Con salida directa al lago, el espacio exterior se convierte en un escenario ideal para que los hijos de la pareja jueguen al aire libre y para organizar reuniones familiares lejos del ruido urbano.