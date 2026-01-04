Zoe Bogach volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez lejos de la casa de Gran Hermano, al recrear algunas de las imágenes más icónicas de Mía Colucci, el personaje que Luisana Lopilato inmortalizó en Rebelde Way.

La joven se sumó a la sección Yo quiero ser de Paparazzi y se animó a un viaje directo a la ficción juvenil que marcó a toda una generación.

Aunque la serie se estrenó en 2003, mucho antes de que Zoe fuera adolescente, el fenómeno atravesó el tiempo y volvió a cobrar fuerza cuando Netflix incorporó las dos temporadas completas durante la pandemia.

Zoe Bogach recreó las fotos más icónicas de Luisana Lopilato como Mía Colucci | Créditos: Instagram @paparazzi

Fue allí donde nuevas audiencias, incluida Bogach, descubrieron la historia del Elite Way School y de sus inolvidables protagonistas. Zoe decidió jugar con la estética y los looks que Luisana Lopilato popularizó hace más de dos décadas.

“Siento que me parezco mucho también por la forma de ser. Me lo dijeron un montón”, contó la ex participante del reality, quien reconoció que el flequillo fue uno de los rasgos que más la acercaron visualmente al personaje. “Me encanta cómo queda, pero es difícil de mantener cuando empieza a crecer”, explicó entre risas.

Zoe Bogach recreó las fotos más icónicas de Luisana Lopilato como Mía Colucci | Créditos: Instagram @paparazzi

ZOE BOGACH POSÓ COMO MÍA COLUCCI

El parecido no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios ya venían marcando la similitud incluso antes de que Zoe ingresara a Gran Hermano.

Zoe Bogach recreó las fotos más icónicas de Luisana Lopilato como Mía Colucci | Créditos: Instagram @paparazzi

Consultada sobre los romances que surgieron en la ficción y también fuera de cámara, Bogach fue sincera. Admitió que siempre le resultó más atractivo Benjamín Rojas que Felipe Colombo, otro de los galanes de Rebelde Way.

También se mostró sorprendida al enterarse recientemente de que Darío Lopilato es el hermano de Luisana, algo que desconocía hasta su paso por la producción de la nota.

Zoe Bogach recreó las fotos más icónicas de Luisana Lopilato como Mía Colucci | Créditos: Instagram @paparazzi

Zoe también reflexionó sobre la decisión de Lopilato de alejarse de la Argentina para formar una familia junto a Michael Bublé. “Me encantaría ser madre, pero dentro de diez años. La banco mucho, siento que cumplió sus sueños y ahora eligió otra etapa”, expresó, mostrando una mirada madura sobre el equilibrio entre carrera y vida personal.

Por último, cuando le preguntaron a qué figura le gustaría parecerse si no fuera Mía Colucci, la respuesta fue clara: Tini Stoessel. “La admiro desde chica. Es talentosa, versátil y puede hacer de todo”, cerró.