En los últimos días, Luisana Lopilato compartió contenido como habitualmente, aunque con la particularidad de estar de vacaciones.
La actriz publicó fotos y videos de diferentes momentos en la playa, en familia y con instantes del cotidiano.
Esta vez, sin embargo, llamó la atención por su mate y los particulares comentarios a partir de un detalle que se encargó de resaltar.
LUISANA LOPILATO Y EL MATE DE MESSI
Luisana tiene un mate de acero y un termo que tienen el logo de Leo Messi, lo que la invitó a hacer particulares comentarios.
“Qué bien se toma, ¿no? Lo digo en serio. No es porque sea el goleador número uno de Argentina, pero se toma muy bien, ¿o no?”, soltó.