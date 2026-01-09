En los últimos días, Luisana Lopilato compartió contenido como habitualmente, aunque con la particularidad de estar de vacaciones.

La actriz publicó fotos y videos de diferentes momentos en la playa, en familia y con instantes del cotidiano.

Esta vez, sin embargo, llamó la atención por su mate y los particulares comentarios a partir de un detalle que se encargó de resaltar.

Luisana Lopilato ama el mate de Messi: su reacción (Foto: Instagram de Luisana Lopilato)

LUISANA LOPILATO Y EL MATE DE MESSI

Luisana tiene un mate de acero y un termo que tienen el logo de Leo Messi, lo que la invitó a hacer particulares comentarios.

“Qué bien se toma, ¿no? Lo digo en serio. No es porque sea el goleador número uno de Argentina, pero se toma muy bien, ¿o no?”, soltó.